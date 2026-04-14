Történelmi felfedezés: megtalálhatták Jézus sírját

Hihetetlen felfedezést tettek a régészek Jeruzsálemben, amely szinte tökéletesen egyezik a Biblia Jézus temetkezési helyéről szóló leírásával. Valóban megtalálhatták Jézus sírját?

A János evangéliumában leírt pontos helyet a jeruzsálemi Szent Sír-templomban dolgozó építészek tárták fel:

„Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, kert volt; a kertben pedig egy új sír, amelybe még soha nem tettek senkit. Oda tették Jézust.”

A történelmi bazilika padlója alatt talált leletekből előkerült ősi növényi maradványok vizsgálata megerősítette az olajfák és szőlőültetvények létezését. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a lelőhely a kereszténység előtti időszakból származik, bár a radiokarbon kormeghatározás eredményei még nem állnak rendelkezésre.

Francesca Romana Stasolla professzor, a Római Sapienza Egyetem oktatója vezeti a kezdeményezést azóta, hogy 2022-ben megkezdődtek az úttörő régészeti kutatások a szent helyszínen. 2025 márciusában pedig újabb restaurálási munkálatok folytak a templomban.

A Szent Sír-templom feltárását a Római La Sapienza Egyetem régészei végzik. A helyszínen egyértelműen több, abból az időszakból származó temetkezés található, beleértve azt is, amelyet Jézus sírjaként tiszteltek, és amelyet Konstantin a mai rotunda körüli építkezés során elkülönített.

A jelenlegi építmény alatt végzett ásatásokról Francesca Romana Stasolla így nyilatkozott: „A jelenlegi aedicula alatt egy kör alakú alapot találtunk, amely a sír első, márványból készült emlékművének része.”

A lenyűgöző, hat méter átmérőjű rendkívüli lelet további vizsgálata várhatóan mélyebb betekintést nyújt a tudósoknak ennek az ikonikus építménynek a történelmi múltjába.

A feltárások húsvét után újrakezdődtek, és várhatóan néhány hónapon belül befejeződnek.

Amikor arról kérdezték a professzort, hogy a régészet képes-e végérvényesen megerősíteni, hogy Jézus a Szent Sírban nyugszik, Stasolla hangsúlyozta, mennyire fontos megkülönböztetni a hitet a történelmi bizonyítékoktól:

Éppen azoknak a hite, akik évezredek óta hisznek e hely szentségében, tette lehetővé, hogy ez a hely fennmaradjon és fejlődjön. Ez minden szent helyre igaz. Az igazi kincs, amelyet feltárunk, azoknak az embereknek a története, akik hitük kifejezésével tették ezt a helyet azzá, ami.

„Akár hisz valaki a Szent Sír történelmi valóságában, akár nem, az a tény, hogy generációk hittek benne, objektív. Ennek a helynek a története Jeruzsálem története, és bizonyos szempontból Jézus Krisztus imádásának története is” – idézte a professzor szavait a Daily Star.