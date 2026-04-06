RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Mit ünneplünk valójában húsvétkor? Ezek a furcsa szokások is az ünnephez tartoznak

Világszerte meglepő, és olykor egészen bizarr hagyományok kapcsolódnak a húsvéthoz. Most megmutatjuk, mit ünneplünk valójában, és milyen más, furcsa szokásokkal telik a húsvét a nagyvilágban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 15:30
Sokan csak a locsolkodásról, a csokinyulakról és a színes tojásokról ismerik meg a húsvétot. Pedig az egyik legfontosabb ünnepünk mögött mély vallási tartalom és számos különleges hagyomány húzódik meg – nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon.

A húsvétot világszerte ünneplik (Fotó: Pexels)

A húsvét sokkal több mint a tojás és a csokinyuszi

A húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe: ilyenkor emlékeznek meg Jézus Krisztus feltámadásáról, amely a hit szerint három nappal a kereszthalála után történt. A Biblia szerint Krisztus nagypénteken halt meg, majd húsvétvasárnap feltámadt. Fontos megemlíteni, hogy a ma ismert húsvéti jelképek sem véletlenül kapcsolódtak az ünnephez. A tojás például már az ősi kultúrákban is az újjászületést és az élet megújulását szimbolizálta. Egyes feljegyzések szerint már a keresztények is pirosra festették a tojásokat, amelyek Krisztus vérét és az üres sírt jelképezték.

A húsvéti nyúl szintén a termékenység és az új élet szimbóluma. Eredete a pogány tavaszköszöntő hagyományokhoz köthető, amelyek később beolvadtak a keresztény ünnepkörbe.

Magyar hagyomány a locsolkodás

Magyarországon a húsvét egyik legismertebb szokása a locsolkodás. Húsvéthétfőn a fiúk és férfiak vízzel vagy kölnivel locsolják meg a lányokat. De régen még ezenkívül is számos hagyományt tartottak, amelyekről lassan elfeledkezünk. 

  • Csolnokon anno kereplőkkel űzték a telet, 
  • Hántán a templomdombról tojást gurítottak, 
  • a rédei lányok virágvasárnapokon házról házra jártak „tojást szedni”. 

Előfordult az is, hogy a lányokat patakba, folyóba dobták. Manapság azonban ezen túlzások kimerülnek abban, ha egy egész vödör vizet zúdítanak a lányokra. Bár a külföldiek ezt gyakran furcsának találják, a magyar kultúrában évszázadok óta élő hagyomány.

A képen hagyományos öltözékben vannak a férfiak és a nők (Fotó: Zsolt Bodnár / Pexels)

Furcsa húsvéti szokások a nagyvilágban

A világ számos pontján, egészen meglepő módon ünneplik a húsvétot.

  • Franciaország egyik településén például több mint 4500 tojásból készítenek egy hatalmas omlettet, amelyből akár ezer ember is jóllakhat. 
  • Norvégiában ezzel szemben a húsvét a krimik ideje: ilyenkor a tévécsatornák bűnügyi filmeket sugároznak, a boltok pedig detektívregényekkel telnek meg.
  • Ausztráliában nem a nyúl, hanem egy őshonos erszényes állat, a bilby hozza az ajándékokat, míg Bermudán papírsárkányokat eregetnek nagypénteken.
  • Görögországban szinte kizárólag csak piros tojásokat festenek, amelyek Krisztus vérét jelképezik. Itt akadnak egészen bizarr szokások is: a görögországi Korfun például agyagedényeket dobnak ki az ablakon húsvétkor, hogy hangosan ünnepeljék a feltámadást. 
  • Új-Zéland egyes részein pedig húsvéti nyúlvadászatot rendeznek, mivel az állatot kártevőnek vélik. A rekord 2017-ig 23 000 példány volt – írja az Independent.
A hatalmas omlettet többen készítik (balra). Így néz ki egy rövid krimi, a norvég tejesdobozon (középen). Új-Zéland pedig nem igazán nyuszibarát (balra). /Fotó: AFP/

Szóval: miről szól igazán ez az ünnep? 

A húsvét tehát a keresztény hit szerint a feltámadásról és az újrakezdésről szól. S akár locsolkodással, tojásfestéssel vagy más külföldi szokásokkal ünnepeljük, azért világszerte az egyik legfontosabb ünnep.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
