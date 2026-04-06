Mit ünneplünk valójában húsvétkor? Ezek a furcsa szokások is az ünnephez tartoznak
Világszerte meglepő, és olykor egészen bizarr hagyományok kapcsolódnak a húsvéthoz. Most megmutatjuk, mit ünneplünk valójában, és milyen más, furcsa szokásokkal telik a húsvét a nagyvilágban.
Sokan csak a locsolkodásról, a csokinyulakról és a színes tojásokról ismerik meg a húsvétot. Pedig az egyik legfontosabb ünnepünk mögött mély vallási tartalom és számos különleges hagyomány húzódik meg – nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon.
A húsvét sokkal több mint a tojás és a csokinyuszi
A húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe: ilyenkor emlékeznek meg Jézus Krisztus feltámadásáról, amely a hit szerint három nappal a kereszthalála után történt. A Biblia szerint Krisztus nagypénteken halt meg, majd húsvétvasárnap feltámadt. Fontos megemlíteni, hogy a ma ismert húsvéti jelképek sem véletlenül kapcsolódtak az ünnephez. A tojás például már az ősi kultúrákban is az újjászületést és az élet megújulását szimbolizálta. Egyes feljegyzések szerint már a keresztények is pirosra festették a tojásokat, amelyek Krisztus vérét és az üres sírt jelképezték.
A húsvéti nyúl szintén a termékenység és az új élet szimbóluma. Eredete a pogány tavaszköszöntő hagyományokhoz köthető, amelyek később beolvadtak a keresztény ünnepkörbe.
Magyar hagyomány a locsolkodás
Magyarországon a húsvét egyik legismertebb szokása a locsolkodás. Húsvéthétfőn a fiúk és férfiak vízzel vagy kölnivel locsolják meg a lányokat. De régen még ezenkívül is számos hagyományt tartottak, amelyekről lassan elfeledkezünk.
- Csolnokon anno kereplőkkel űzték a telet,
- Hántán a templomdombról tojást gurítottak,
- a rédei lányok virágvasárnapokon házról házra jártak „tojást szedni”.
Előfordult az is, hogy a lányokat patakba, folyóba dobták. Manapság azonban ezen túlzások kimerülnek abban, ha egy egész vödör vizet zúdítanak a lányokra. Bár a külföldiek ezt gyakran furcsának találják, a magyar kultúrában évszázadok óta élő hagyomány.
Furcsa húsvéti szokások a nagyvilágban
A világ számos pontján, egészen meglepő módon ünneplik a húsvétot.
- Franciaország egyik településén például több mint 4500 tojásból készítenek egy hatalmas omlettet, amelyből akár ezer ember is jóllakhat.
- Norvégiában ezzel szemben a húsvét a krimik ideje: ilyenkor a tévécsatornák bűnügyi filmeket sugároznak, a boltok pedig detektívregényekkel telnek meg.
- Ausztráliában nem a nyúl, hanem egy őshonos erszényes állat, a bilby hozza az ajándékokat, míg Bermudán papírsárkányokat eregetnek nagypénteken.
- Görögországban szinte kizárólag csak piros tojásokat festenek, amelyek Krisztus vérét jelképezik. Itt akadnak egészen bizarr szokások is: a görögországi Korfun például agyagedényeket dobnak ki az ablakon húsvétkor, hogy hangosan ünnepeljék a feltámadást.
- Új-Zéland egyes részein pedig húsvéti nyúlvadászatot rendeznek, mivel az állatot kártevőnek vélik. A rekord 2017-ig 23 000 példány volt – írja az Independent.
Szóval: miről szól igazán ez az ünnep?
A húsvét tehát a keresztény hit szerint a feltámadásról és az újrakezdésről szól. S akár locsolkodással, tojásfestéssel vagy más külföldi szokásokkal ünnepeljük, azért világszerte az egyik legfontosabb ünnep.
