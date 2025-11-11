RETRO RÁDIÓ

Gondoltad volna? Ehhez köthető a hasi zsír felhalmozódása a nőknél

Ez az egészségügyi probléma számos nőt érinthet, de megelőzhető tudatos életmóddal.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.11. 12:00
demencia életmód egészség fogyás

Egy friss tanulmány szerint a középkorú nők esetében a hasi zsír felhalmozódása jelentősen növeli a demencia kialakulásának kockázatát.

alt=Egy tanulmány szerint a hasi zsír felhalmozódása, jelentős egészségügyi kockázatot hordoz magában
Egy tanulmány szerint a hasi zsír felhalmozódása, jelentős egészségügyi kockázatot hordoz magában / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Egy bizonyos életkor felett a hasi zsír felhalmozódása agyunkat is befolyásolja?

A Menopause című folyóiratban megjelent kutatás mutat rá, hogy a derékbőség növekedése a kognitív hanyatlás korai jele lehet. A változókor környékén és azt követően a súlygyarapodás, főként a has tájékán, nagyon gyakori. Ezt a jelenséget a csökkenő ösztrogénszint, az inzulinérzékenység romlása és a fokozott gyulladásos folyamatok kísérik, amelyek mind hozzájárulhatnak az agyműködés hanyatlásához. 

A kutatók különösen a „centrális elhízásra”, vagyis a hasüregi zsírfelhalmozódásra hívták fel a figyelmet. Ez a zsír a belső szervek – például a máj, a gyomor és a belek – körül helyezkedik el, és súlyosabb egészségügyi kockázatot hordoz, mint az általános testsúlytöbblet. A hasi zsír nemcsak a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a szívbetegségek kockázatát növeli, hanem kapcsolatba hozható az Alzheimer-kórral is. A menopauza idején az ösztrogénszint csökkenése és a gyulladásos markerek emelkedése kulcsszerepet játszhat ezeknek a betegségeknek a kialakulásában.

A kutatók több mint 700, 42–58 éves, frissen menopauzán átesett nőt vizsgáltak. A résztvevők egy része ösztrogénpótló kezelést, másik része placebót kapott, majd négy éven keresztül követték őket. A derék–csípő arány alapján mért központi testzsír mennyisége szoros összefüggést mutatott a kognitív teljesítmény romlásával, különösen a figyelmi és végrehajtó funkciók esetében.

A kutatás vezetői szerint a derék–csípő arány egyszerű, korai jelzője lehet a metabolikus és kognitív kockázatoknak. Dr. Monica Christmas, a Menopause Society orvosigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. Az egészséges életmód, a megfelelő étrend és a rendszeres testmozgás már a menopauza előtt elkezdve hosszú távon javíthatja a nők életminőségét, csökkentheti a betegségek kockázatát, és elősegítheti a szellemi frissesség megőrzését az időskorban - írja a Mirror.

 

