„A sürgősségin tett látogatás megmentette az életemet – éjszaka folyamatosan WC-re kellett mennem”

A fiatal lány, Mattie Hansing története egészen pontosan tizenhét évvel ezelőtt kezdődött. Az akkoriban, Dubajban élt szüleivel Mattie Hansing és az egészségügyi állapota egyik pillanatról a másikra rosszabbodott, sokat fogyott, éjszakánként többször is a mosdóba járt, még akkor is, ha alig ivott valamit. A 9 éves kislány édesanya azonnal elvitte a sürgősségire, ahol eleinte egyszerű vizsgálatoknak tették ki, végül tíznapos kórházi tartózkodással és egy életre szóló diagnózissal végződött. Egyetlen vizeletvizsgálat után kiderült: 1-es típusú diabétesze van.

A fiatal lány kezdetben szégyellte betegségét a kortársai előtt / Fotó: pexels.com

A fiatal lány végül teljes életét él betegségével

Napjainkban viszont Mattie élete teljesen megváltozott, hiszen rendkívül szerencsésnek gondolja magát, hogy nagyon korán diagnosztizálták, továbbá igazán hálás édesanyja akkori lélekjelenlétének, hogy magára hallgatott és rohant a sürgősségire lányával.

Még azelőtt diagnosztizáltak, hogy a szerveim működése összeomlott volna, ami sajnos gyakori azoknál, akiket későn ismernek fel. Gyerekeknél különösen nehéz észrevenni, főleg egy olyan helyen, mint Dubaj, ahol a tüneteket könnyű a hőségnek vagy a sportnak betudni

- emlékezett vissza Mattie.

A lány, a Cukorbetegség Világnapján, azért osztotta meg történetét, hogy más szülők is figyeljenek az apró jelekre. Az orvosok szerint Mattie diabéteszét nem genetika okozta, hanem egy vírus támadhatta meg az immunrendszerét, ami akkor csupán egyszerű megfázásnak tűnt. A diagnózis után új életet kellett tanulnia: inzulint adagolni, vércukrot mérni. Ehhez társult a társadalmi stigma is.

Sokáig titkoltam, hogy diabéteszes vagyok, csak normális gyerek akartam lenni. Még a szenzor viselésétől is tartottam, nehogy kilógjak a sorból

- idézte fel emlékeit.

Ma már büszkén viseli a Freestyle Libre érzékelőt és az orvosi karkötőt. A 26 éves nő London és Dubaj között él, és számos országot bejárt Japántól Botswanáig. Úgy véli, az 1-es típusú diabétesz nem akadály arra, hogy teljes életet éljen - írja a Mirror.