„Szemműtéten estem át, majd egy ritka szövődmény miatt már csak hatalmas melleket láttam”

Augusztusban a 45 éves Mark Bryan lézeres szemműtétet végeztetett a jobb retináján, hogy eltávolíttassa a diabéteszes retinopátia következtében kialakult hegszövetet. Ez egy látásvesztéssel fenyegető állapot, amely az 1-es típusú cukorbetegségéhez kapcsolódik. Mindössze hat nappal később, miközben kolbászt sütött, Mark szeme sarkában olyan hallucináció bukkant fel, amire álmában sem gondol.

Szemműtét után váratlan hallucinációk jelentkeztek a férfinál – Fotó: Forrás: Pexels

Szemműtét után furcsa hallucinációk gyötörték a nyugdíjas tanárt

A következő tíz nap során Markot újra és újra meglátogatta a kép, amelyet „Taloula” névvel illetett. A hallucináció váratlanul jelent meg, amikor a nyugdíjas tanár hétköznapi dolgokat végzett, például fogat mosott vagy tévét nézett. Taloula még akkor is ott volt, amikor Mark lehunyta a szemét.

Nagyon vicces volt. Úgy éreztem magam, mint egy tinédzser. Amikor fiatalabb voltam, volt egy Pamela Anderson-poszterem a falamon, ez olyan volt, mintha az arcomra tűzték volna. A feleségem folyton úgy nézett rám, mintha elvesztettem volna az eszem. Én csak vicceltem, hogy el fogok szökni Taloulával. Őszintén szólva én is azt hittem, talán elvesztettem az eszem. Bár hihetetlenül vicces volt, ugyanakkor halálra rémített is. Folyton felbukkant, és nem akart eltűnni

– emlékezett vissza Mark.

Két nap után a nyugdíjas tanár már ki sem mert menni a házból, mert a mellek, amelyek naponta akár húsz alkalommal is előbukkantak, rávetültek az emberekre. Mark szerint egyedül az segített Taloula eltüntetésében, ha nagyon koncentrált valamire, vagy hangosan káromkodott.

Szerencsére tíz nap után a merész kép végül elhalványult. Október 8-án Mark az optikustól tudta meg, hogy a különös hallucinációkat a Charles Bonnet-szindróma (CBS) okozta, ez egy ritka állapot, amely látásvesztés után gyakran hallucinációkat idéz elő, és nincs köze az illető mentális egészségéhez. A CBS hallucinációi váratlanul jelentkezhetnek, és az egyszerű mintázatoktól a bonyolult ember- vagy tájképig terjedhetnek. Egyes szenvedőknél ezek a látomások órákon át is megmaradhatnak.