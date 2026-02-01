Gyászba borult a sztárvilág: Dudás Miki, Jákli Mónika és Voith Ági távozása rendítette meg az országot
A héten szívszorító hírek és pótolhatatlan veszteségek sorozata rázta meg a hazai sztárvilágot, mély gyászba borítva az olvasók szívét. Pestszentlőrincen fájdalmas búcsút vettek a tragikusan fiatalon elhunyt világbajnok kajakostól, Dudás Mikitől, akinek emléke előtt fehér virágtengerrel adóztak a gyászolók temetésén. A tragédiák sorát Jákli Mónika rejtélyes balesetének visszhangjai, a családtagok közötti feszültséget fokozta.
A Metropol beszámolója szerint Dudás Mikitől a pestszentlőrinci temetőben vettek végső búcsút, ahol a családtagok mellett barátok és sporttársak is lerótták kegyeletüket a világbajnok kajakos előtt. A szertartáson a gyászolók fehér virágokkal emlékeztek a sportolóra, akinek hirtelen távozása az egész országot és a sportvilágot is mélyen érintette. Megható pillanat volt, ahogy párja, Ivett és kislányuk méltósággal állták körül a ravatalt, végső búcsút véve szerettüktől. A búcsúztató egy ígéretes életút fájdalmasan korai lezárása volt, amely után a bajnok emléke a szívekben és a sportsikerekben él tovább.
Gyász: Dudás Miki és Jákli Mónika temetése
Boráros Gábor pszichológus tanácsát kérte, hogy a lehető legkíméletesebben közölhesse kislányával édesanyja, Jákli Mónika elvesztését. Az édesapa őszintén vallott arról, mennyire átértékelődött számára a férfias keménység abban a pillanatban, amikor a gyermeke előtt ülve kereste a szavakat a felfoghatatlan tragédiára. A szembesítésre végül vasárnap este került sor, és az MMA harcos megkönnyebbülésére a kislány a vártnál valamivel jobban fogadta a megrázó hírt. Jákli Mónika kislánya végül nem vett részt a temetésen.
Jákli Mónika tragikus balesete után pattanásig feszült a hangulat volt szerelme, Boráros Gábor és a vőlegény, Roderik között, akik súlyos vádakkal illetik egymást a nyilvánosság előtt. Boráros Gábor élesen visszautasította a gyanúsítgatásokat, és bár elismerte korábbi meggondolatlan üzeneteit, szerinte a vőlegény csupán saját felelősségét próbálja leplezni a múltbéli konfliktusok felemlegetésével. Az édesapa szívszaggató vallomásában azt állítja, hogy Mónika nehéz körülmények között élt párja mellett, és a tragédia árnyékában most az eltűnt mobiltelefon körüli bizonytalanság is tovább mélyíti a két férfi közötti konfliktust.
Voith Ági halálát volt férje, Bodrogi Gyula közölte
Voith Ági, a Jászai Mari-díjas színművésznő és a József Attila Színház örökös tagja 81 éves korában, egy súlyos betegség elleni küzdelem után örökre elaludt. A fájdalmas hírt férje és élete végéig legjobb barátja, Bodrogi Gyula közölte, akivel bár évtizedek óta külön éltek, sosem váltak el, és példaértékű szeretetben, szoros családi egységben maradtak. Bár decemberben még tüdőgyulladással kezelték, és a karácsonyt boldogan, szerettei körében tölthette, a háttérben zajló „gyilkos kór” végül felülkerekedett az életvidám művésznőn. Távozásával a magyar színházi élet egyik legmeghatározóbb, derűs egyéniségét veszítettük el, aki számára mindvégig a család és a békesség volt a legfontosabb.
Tűzpiros autó a Kincsvadászokban
A Kincsvadászok VIP különkiadásában hazai sztárok mutatták be féltve őrzött kincseiket, köztük Fekete László is, aki egy látványos, tűzpiros sportautóval vette le a lábáról a kereskedőket. Fejes Tamás szinte megilletődött a különleges járgány láttán:
- miközben Wolf Kati kedves humorral fűszerezte meg a licitet, megjegyezve, hogy énekesnőként most a műtárgyak világában próbál szerencsét,
- míg Ifj. Richter József egy bohócbábuval hozott cirkuszi varázslatot a stúdióba,
- Harsányi Levente egy régi írógéppel érkezett, bár a szakértői becslés hallatán nem rejtette véka alá csalódottságát. Az adás ismét bebizonyította, hogy a hírességek számára is minden tárgy egy-egy személyes emléket vagy izgalmas életutat képvisel.
