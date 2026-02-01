Gyászba borult a sztárvilág: Dudás Miki, Jákli Mónika és Voith Ági távozása rendítette meg az országot

A Metropol beszámolója szerint Dudás Mikitől a pestszentlőrinci temetőben vettek végső búcsút, ahol a családtagok mellett barátok és sporttársak is lerótták kegyeletüket a világbajnok kajakos előtt. A szertartáson a gyászolók fehér virágokkal emlékeztek a sportolóra, akinek hirtelen távozása az egész országot és a sportvilágot is mélyen érintette. Megható pillanat volt, ahogy párja, Ivett és kislányuk méltósággal állták körül a ravatalt, végső búcsút véve szerettüktől. A búcsúztató egy ígéretes életút fájdalmasan korai lezárása volt, amely után a bajnok emléke a szívekben és a sportsikerekben él tovább.

Dudás Miki temetésén végső búcsút vett tőle kislánya és párja (Fotó: TV2)

Gyász: Dudás Miki és Jákli Mónika temetése

Boráros Gábor pszichológus tanácsát kérte, hogy a lehető legkíméletesebben közölhesse kislányával édesanyja, Jákli Mónika elvesztését. Az édesapa őszintén vallott arról, mennyire átértékelődött számára a férfias keménység abban a pillanatban, amikor a gyermeke előtt ülve kereste a szavakat a felfoghatatlan tragédiára. A szembesítésre végül vasárnap este került sor, és az MMA harcos megkönnyebbülésére a kislány a vártnál valamivel jobban fogadta a megrázó hírt. Jákli Mónika kislánya végül nem vett részt a temetésen.

Jákli Mónika vőlegénye és exe egymásra sem néztek a temetésen (Fotó: RTL sajtóklub)

Jákli Mónika tragikus balesete után pattanásig feszült a hangulat volt szerelme, Boráros Gábor és a vőlegény, Roderik között, akik súlyos vádakkal illetik egymást a nyilvánosság előtt. Boráros Gábor élesen visszautasította a gyanúsítgatásokat, és bár elismerte korábbi meggondolatlan üzeneteit, szerinte a vőlegény csupán saját felelősségét próbálja leplezni a múltbéli konfliktusok felemlegetésével. Az édesapa szívszaggató vallomásában azt állítja, hogy Mónika nehéz körülmények között élt párja mellett, és a tragédia árnyékában most az eltűnt mobiltelefon körüli bizonytalanság is tovább mélyíti a két férfi közötti konfliktust.

Bodrogi Gyula felesége súlyos betegség után hunyt el (Fotó: Zih Zsolt/MTI)

Voith Ági halálát volt férje, Bodrogi Gyula közölte

Voith Ági, a Jászai Mari-díjas színművésznő és a József Attila Színház örökös tagja 81 éves korában, egy súlyos betegség elleni küzdelem után örökre elaludt. A fájdalmas hírt férje és élete végéig legjobb barátja, Bodrogi Gyula közölte, akivel bár évtizedek óta külön éltek, sosem váltak el, és példaértékű szeretetben, szoros családi egységben maradtak. Bár decemberben még tüdőgyulladással kezelték, és a karácsonyt boldogan, szerettei körében tölthette, a háttérben zajló „gyilkos kór” végül felülkerekedett az életvidám művésznőn. Távozásával a magyar színházi élet egyik legmeghatározóbb, derűs egyéniségét veszítettük el, aki számára mindvégig a család és a békesség volt a legfontosabb.