Elkezdődött Dudás Miki temetése: rengetegen búcsúznak a világbajnok kajakostól

Az egész országot lesújtott Dudás Miki váratlan halálhíre. A sportolóra január 5-én az otthonában találtak rá holtan.

Elkezdődött Dudás Miki temetése Fotó: RTL Klub

Dudás Miki temetését január 30-án, a Pestszentlőrinci temetőben tartják. Bár a temetés Szigligeti Ivett közleménye szerint délben kezdődik, a rokonok és hozzátartozók már 11 órakor elkezdtek a helyszínre érkezni. Elsők között Dudás Miki kislánya, Manci érkezett meg, akit az egyik rokon kísért. A kislány egy rózsaszín plüsst ölelt magához, s egy nagy fényképeket hoztak Mikiről, amit a ravatolhoz helyzetek.

Dudás Mikit édesapja mellé temetik

Dudása Miki halála kapcsán sok teória merült fel, a család viszont csendbe burkolózott. Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett hosszú idő után január 17-én osztott meg információt: fekete-fehér képpel jelentette be a temetés időpontját. A fájó perc elérkezett, nagy tömeg gyűlt össze, hogy végső útjára kísérje a családapát - írja a Bors.

S ami a legszívszorítóbb: a mindössze 34 évesen elhunyt családapát az édesapja és nagypapája mellé temetik. Dudás Miki édesapja 2025 februárjában hunyt el, a temetése után pedig Miki elmondta:

Az apósa mellé temetjük! Anyu édesapja és az én apukám nagyon jóban voltak, nagyon jó volt a kapcsolatuk, ami részben nekem is köszönhető. A kajakversenyek hozták össze őket, mindig, amikor versenyem volt Szegeden, vagy Szolnokon, apa és a papa volt a fő szurkolótáborom

– fogalmazott alig egy éve az elismert sportoló, Dudás Miklós, akit most a két férfi mellé helyeznek örök nyugalomra.

Sorra érkeznek a gyászolók Dudás Miki temetésére

A gyászoló tömeg egyre gyűlik a temetőben, a család és barátok mellett hírességek is megérkeztek, hogy leróják tiszteletüket. Dudás Miki Farm VIP-beli barátai, Szabó András Csuti és Schóbert Norbi Jr. is megérkezett – utóbbit a kedvese támogatta a fájó percekben. Majd megérkezett egykori sporttársa és jó barátja, a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya, Tóth Dávid is.

A temetést a Bors folyamatosan frissülő cikkében lehet követni.