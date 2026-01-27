"Miért nem jön anya soha többé" - Beleszakad a szív: Így fogadta Jákli Mónika kislánya a halálhírét

A múlthét szerdán tragikusan elhunyt Jákli Mónika egy kislánnyal ajándékozta meg a világot, így különösen szívfacsaró volt a hír, hogy a fiatal édesanya eltávozott az élők sorából. Apukája, Boráros Gábor pszichológus segítségét kérte, mert nem tudta, hogyan kellene tálalni Jákli Mónika kislánya előtt a felfoghatatlan igazságot. Végre elmondta neki, és a reakciót is megosztotta.

Így fogadta Jákli Mónika kislánya a halálhírét. Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

Jákli Mónika kislánya megtudta az igazat

„Nem feledkeztem meg róla, csak sokkal több és jobb programom volt a lányommal. A legfontosabbakat végeztem el inkább, pl A lányommal foglalkoztam, edzettem, takarítottam, kaját készítettem, sorolhatnám” - írta közösségi oldalára Boráros Gábor. Azt is elmondta, hogy mennyire nehéz volt megküzdeni a gyász mellett azzal, hogy kislányának is elmondja a szörnyű igazságot.

Gondoljuk, kemények és vagányak vagyunk, mint állat. Talpig férfiak, akik a harcban az élre törve, bárkit és bármit elpusztítanak, mert olyan k*rva erős bikák vagyunk. Aztán átértékelődik a kemény, erős és igazi férfi fogalma, amikor a kislányod előtt ülve keresed a szavakat, hogy tudd vele közölni számára érthetően, higgadtan, minél óvatosabban, de félreértés nélkül, hogy mi történt, hogy miért nem jön anya soha többé

Aztán kedden hajnalban pár sort írt arról, hogy mikor és hogyan történt a szembesítés.

Vasárnap este mondtam el neki, hála az égnek nem fogadta olyan rosszul, mint ahogy vártam

- írja Boráros Gábor az Instagramon 24 órán át elérhető történetében.

A szlovák polgárőrség rekonstruálta Jákli Mónika balesete körülményeit, amelyről itt olvashatsz bővebben.