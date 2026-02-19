„Anya nem jön többé" - Jákli Mónika kislánya így reagált édesanyja elvesztésére

Jákli Mónika halála az egész országot megrázta. Az ismert influenszer január 21-én hajnalban, Szlovákiában vesztette életét, miután autója lecsúszott az útról, és nagy sebességgel egy fának csapódott, majd kigyulladt. A kiérkező hatóságok mindent megtettek, de az édesanya életét már nem lehetett megmenteni - írja a Bors.

Jákli Mónika kislánya tudja, hogy édesanyja már az angyalokkal van Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

Szívszorító: Zora kérdései Jákli Mónika halála után

Egykori párja és kislányának az édesapja, Boráros Gábor Mónika halálhírét követően elárulta, hogy még nem mondta el Zorának, hogy édesanyja elhunyt. Erre ugyanis csak pár nappal a baleset után volt ereje. Most kiderült, hogy a hároméves gyermek nem teljesen érti még, hogy mi történt, de tudja, hogy anyukája már az angyalokkal van, ezért többet nem tér haza.

Boráros Gábornak élet legnagyobb feladata volt elmondani gyermekének a szörnyű hírt:

Azonnal tudtam, hogy ehhez segítség kell, és megkértem egy pszichológust, hogy készítsen fel. A baleset szerdán volt, és vasárnap adódott az első alkalom, hogy elmondjam Zorának. Épp játék közben voltunk, lelőtt egy játék pisztollyal, és azt mondta: "Apa, apa meghaltál!" Ekkor elkezdtem kérdezgetni, tudja-e mit jelent ‘meghalni’, de nem volt tisztában vele. Olyanokat mondott, hogy ilyenkor az ember szurit kap, a doktor bácsi meggyógyítja. Elmagyaráztam neki, hogy ez nem így van, és ha valaki meghal, akkor azt nem látjuk többé, hogy a halál szó kapcsán semmilyen tévhit ne legyen benne. Este pedig nagy levegőt vettem, és elmondtam neki, hogy mi történt az anyukájával: hogy este volt, köd volt, hogy anya gyorsan ment az autójával, fának ütközött, és meghalt

- árulta el a harcművész, hozzátéve, hogy Zora azonnal sírni kezdet, majd megkérdezte, hogy melyik fának ment neki az édesanyja, és hogy ott van-e még az autó.

Azóta is sokszor szóba hozza Moncsit, de már maga teszi hozzá, hogy anya nem jön többé, mert meghalt. A szakember szerint nagyon jó, hogy beszél róla, nem fojtja magába, nem úgy tekint erre az egészre, hogy nem szabad beszélnie róla. Ugyanakkor mégis tudatában van annak, hogy Moncsi már soha többé nem jön, és így nem várja. Elmondtam neki, hogy anya az angyalokkal van, de figyeli őt mindig, és látja, milyen szépen rajzol, táncol, énekel, ennek pedig örül

- árulta el Boráros Gábor a Story-nak.