Szívfájdalom: íme az első képek Jákli Mónika temetéséről
Még az ég is sírt. Eltemették Jákli Mónika földi maradványait.
2026. január 29-én kísérték utolsó útjára a fiatalon elhunyt édesanyát. Már megjelentek az első felvételek Jákli Mónika temetéséről, ahol sok gyászoló gyűlt össze, hogy lerója tiszteletét és végső búcsút vegyen tőle.
Gyönyörű szertartást szerveztek Jákli Mónika temetésére
Január 29-én vettek végső búcsút a január 21-én elhunyt influenszertől. Jákli Mónika halála mélyen megrázta a családját, barátait és mindazokat, akik ismerték vagy követték őt. A fiatal édesanya tragikus körülmények között vesztette életét: mindössze 31 éves volt, amikor egy súlyos közlekedési balesetben elhunyt. A család korábban közölte, hogy a búcsúztatásra a 2026 utolsó csütörtökén, 11 órakor kerül sor, amikor Mónikát végső nyugalomra helyezik.
Az elmúlt bő egy héten rengeteg embert megdöbbentett a hirtelen jött tragédia híre, amely a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. Jákli Mónika számos ismerőse, barátja és követője fejezte ki együttérzését, és többen jelezték, hogy személyesen is részt szeretnének venni a temetésen. Az esős időjárás ellenére sokan megjelentek a helyszínen, hogy leróják tiszteletüket és elköszönjenek tőle.
A gyászolók között volt Boráros Gábor is, aki az elsők között érkezett meg a búcsúztatásra. A helyszínen összegyűlt hozzátartozók és barátok csendes gyásszal emlékeztek Jákli Mónikára – olvasható a Bors cikkében.
