Újabb részletek Jákli Mónika távoltartási végzéséről

Az eltiltást, a távolságtartást végzést illető hazugságról csak annyit szeretnék mondani, hogy ha volt is ilyen távoltartási végzés, akkor hogy lehet, hogy még most sem tudok róla... Máig sem jutott el hozzám erről semmilyen értesítés, de viszont abban az esetben, ha tényleg van ilyen, vagy volt ilyen, akkor ezt a Mónika volt az, aki a legeslegtöbbször megszegte, akárhányszor eljött ide a Zoráért, vagy akárhányszor én mentem oda a Zoráért, akkor ezt mind a ketten több százszor is megszegtük.