Újabb részletek Jákli Mónika távoltartási végzéséről

Boráros Gábor szerint ha volt, mindketten megszegték.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 14:15
Módosítva: 2026.01.27. 15:00
jákli mónika tragédia boráros gábor

Jákli Mónika január 22-ei tragédiáját követően a híresztelések gyermekének apját is elérték. Boráros Gábor régi üzeneteit vették elő, amelyben igen csúnyán fogalmazott Mónikának, ezt nem is tagadta. Ezt azonban összekötötték azzal, hogy Mónika távoltartási végzést kérhetett egykori partnere ellen, azonban ezt Boráros Gábor már elsőre is tagadta. Most újabb részleteket mondott el az ügyről. Mégis megszegték a végzést?

Fotó: Csaba Agota/RTL sajtóklub

Az eltiltást, a távolságtartást végzést illető hazugságról csak annyit szeretnék mondani, hogy ha volt is ilyen távoltartási végzés, akkor hogy lehet, hogy még most sem tudok róla... Máig sem jutott el hozzám erről semmilyen értesítés, de viszont abban az esetben, ha tényleg van ilyen, vagy volt ilyen, akkor ezt a Mónika volt az, aki a legeslegtöbbször megszegte, akárhányszor eljött ide a Zoráért, vagy akárhányszor én mentem oda a Zoráért, akkor ezt mind a ketten több százszor is megszegtük.

– nyilatkozott legújabban Instagram-sztorijában Boráros Gábor, aki már elmondta a szörnyű tragédiát kislányuknak.

 

