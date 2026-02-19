Csuti az amerikai külügyminiszter látogatásáról: "Na ennyit a nagy elszigetelődésről"

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata jelenleg az aranykorát éli. Ezt Orbán Viktor is hangsúlyozta legutóbbi sajtótájékoztatóján, ahol az amerikai külügyminiszter is jelen volt. Marco Rubio is egyetértett a magyar miniszterelnökkel és emellett voltak még erős kijelentései, amikre Szabó András Csuti is reagált most - vette észre a Bors.

Korábban Csuti Orbán Viktor évértékelő beszédén is jelen volt (Fotó: Markovics Gábor)

Csuti köszönetét nyilvánította ki Marco Rubiónak

Magabiztosan mondhatom Önöknek, hogy Trump elnök úr mélyen elkötelezett az Önök sikere mellett, mivel az Önök sikere, a mi sikerünk is

– mondta a magyarországi sajtótájékoztatóján az amerikai külügyminiszter, amire Csuti háláját fejezte ki. „Hálásan köszönjük” - hangzott el Szabó András szájából.

„Ez a kapcsolat, amely itt, Közép-Európában Önök által jöhetett létre, alapvető és létfontosságú a mi nemzeti érdekeink szempontjából a következő években” - állította Marco Rubio, ami Csuti szerint egyáltalán nem hangzik rosszul.

Csuti nem győzte kiemelni, az amerikai politikus szavainak fontosságát (Fotó: Máté Krisztián)

Marco Rubio segítséget is ajánlott

Ha pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, ha a növekedést akadályozó tényezők merülnek fel, ha bármi veszélyezteti az ország stabilitását, akkor biztos vagyok benne, hogy Trump elnök úr kiemelt figyelemmel követi majd a helyzetet. Az Önökkel ápolt kapcsolata és az országuk számunkra betöltött jelentősége miatt készen áll arra, hogy megtalálja a segítség módját

– emelte ki az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere.

Csuti mindehhez pár mondatot fűzött. „Ezt jó hallani. Na ennyit a nagy elszigetelődésről” - zárta videóját az üzletember.



