RETRO RÁDIÓ

Egyetlen pillanat alatt dőlt össze a világ a szülők számára: kiderült, hogy az újszülött Józsika szívbeteg

Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit. Sokakat meghatott Józsika, a szívbeteg újszülött története, de nagy port kavart a Dubajban ragadt magyarok ügye és ismét sokkolta az embereket egy rollerbaleset is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 18:40
top5 szívbeteg roller

Ami boldog babavárásnak indult, az egy szempillantás alatt vált egy család legsötétebb rémálmává Dombrádon. Egyetlen pillanat alatt dőlt össze a világ a dombrádi Lakatos családban, amikor 2026 januárjának elején kiderült: újszülött gyermekük, Józsika szívhangja rendellenes. Lakatos Sápi Anita kisfia alig látta meg a napvilágot, máris élete legkeményebb csatáit vívja: szívműtét, válságos vérszegénység és egy makacs pajzsmirigybetegség sújtja Józsika aprócska testét. A család számára minden nap egy újabb anyagi és lelki harc, hiszen a szívbeteg Józsika életét jelentő speciális tápszerek és készítmények méregdrágák.

Kétségbe vannak esve a szívbeteg Józsika szülei
Kétségbe vannak esve a szívbeteg Józsika szülei Fotó: Olvasói fotó

Kint élő magyar családok és turisták rekedtek Dubajban. A dróntámadások miatt légtérzárat rendeltek el, ezért jelenleg se a ki-, se a beutazás nem lehetséges. Egyelőre senki sem tudja, mikor indulhatnak újra a repülőgépek. A bizonytalanság óráról órára nő, sokan arról számoltak be, hogy robbanásszerű hangokat hallottak és attól tartanak, hogy a helyzet tovább romlik majd. A kint élő magyarok és az épp nyaraló utazók közül többen most szállodai szobájukban várják a fejleményeket. Az érintettek között van Varga Krisztián is, aki a 24. születésnapját ünnepelni utazott ki a barátaival Dubajba.

Kiterelték az embereket az eltalált dubaji szállodából. Fotó: olvasói

Andrea a kiskutyájával éppen a rokonaihoz utazott az egyik budapesti busszal, amikor mellé ült egy fiatal lány. Az idegen először megdicsérte a kutyát, majd a kabátjába elrejtett késsel megfenyegette őt.

Késsel fenyegették meg Andreát a 85-ös buszon Fotó: BKK

Villamos gázolt el egy elé száguldó rollereset. Bár a 15 éves fiatal túlélte a rollerbalesetet, súlyosan megsérült. Nem kizárt, hogy életét egyik kortársának köszönheti: a kilencedik osztályos Zsombor kezdte meg az életmentést.

20241107_132831_HBCP3119
A rollerbalesetben megsérült fiú életét egy közelben álló diák mentette meg (képünk illusztráció) Fotó: Hatlaczki Balazs

Minden tavasszal kimegy egy dunabogdányi család a házuk közelében lévő folyóhoz, hogy az ottani virágokban gyönyörködjenek. Egy ideje viszont kellemetlen meglepetés várja őket ott; a településen rendre megjelennek a kulafantomok, akik odapiszkítanak a folyóhoz.

Kulafantomok leptek el egy magyar települést / Képünk illusztráció: pexels.com

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu