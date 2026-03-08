Egyetlen pillanat alatt dőlt össze a világ a szülők számára: kiderült, hogy az újszülött Józsika szívbeteg

Ami boldog babavárásnak indult, az egy szempillantás alatt vált egy család legsötétebb rémálmává Dombrádon. Egyetlen pillanat alatt dőlt össze a világ a dombrádi Lakatos családban, amikor 2026 januárjának elején kiderült: újszülött gyermekük, Józsika szívhangja rendellenes. Lakatos Sápi Anita kisfia alig látta meg a napvilágot, máris élete legkeményebb csatáit vívja: szívműtét, válságos vérszegénység és egy makacs pajzsmirigybetegség sújtja Józsika aprócska testét. A család számára minden nap egy újabb anyagi és lelki harc, hiszen a szívbeteg Józsika életét jelentő speciális tápszerek és készítmények méregdrágák.

Kétségbe vannak esve a szívbeteg Józsika szülei Fotó: Olvasói fotó

Kint élő magyar családok és turisták rekedtek Dubajban. A dróntámadások miatt légtérzárat rendeltek el, ezért jelenleg se a ki-, se a beutazás nem lehetséges. Egyelőre senki sem tudja, mikor indulhatnak újra a repülőgépek. A bizonytalanság óráról órára nő, sokan arról számoltak be, hogy robbanásszerű hangokat hallottak és attól tartanak, hogy a helyzet tovább romlik majd. A kint élő magyarok és az épp nyaraló utazók közül többen most szállodai szobájukban várják a fejleményeket. Az érintettek között van Varga Krisztián is, aki a 24. születésnapját ünnepelni utazott ki a barátaival Dubajba.

Kiterelték az embereket az eltalált dubaji szállodából. Fotó: olvasói

Andrea a kiskutyájával éppen a rokonaihoz utazott az egyik budapesti busszal, amikor mellé ült egy fiatal lány. Az idegen először megdicsérte a kutyát, majd a kabátjába elrejtett késsel megfenyegette őt.

Késsel fenyegették meg Andreát a 85-ös buszon Fotó: BKK

Villamos gázolt el egy elé száguldó rollereset. Bár a 15 éves fiatal túlélte a rollerbalesetet, súlyosan megsérült. Nem kizárt, hogy életét egyik kortársának köszönheti: a kilencedik osztályos Zsombor kezdte meg az életmentést.

A rollerbalesetben megsérült fiú életét egy közelben álló diák mentette meg (képünk illusztráció) Fotó: Hatlaczki Balazs

Minden tavasszal kimegy egy dunabogdányi család a házuk közelében lévő folyóhoz, hogy az ottani virágokban gyönyörködjenek. Egy ideje viszont kellemetlen meglepetés várja őket ott; a településen rendre megjelennek a kulafantomok, akik odapiszkítanak a folyóhoz.