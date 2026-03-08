Egyetlen pillanat alatt dőlt össze a világ a szülők számára: kiderült, hogy az újszülött Józsika szívbeteg
Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit. Sokakat meghatott Józsika, a szívbeteg újszülött története, de nagy port kavart a Dubajban ragadt magyarok ügye és ismét sokkolta az embereket egy rollerbaleset is.
Ami boldog babavárásnak indult, az egy szempillantás alatt vált egy család legsötétebb rémálmává Dombrádon. Egyetlen pillanat alatt dőlt össze a világ a dombrádi Lakatos családban, amikor 2026 januárjának elején kiderült: újszülött gyermekük, Józsika szívhangja rendellenes. Lakatos Sápi Anita kisfia alig látta meg a napvilágot, máris élete legkeményebb csatáit vívja: szívműtét, válságos vérszegénység és egy makacs pajzsmirigybetegség sújtja Józsika aprócska testét. A család számára minden nap egy újabb anyagi és lelki harc, hiszen a szívbeteg Józsika életét jelentő speciális tápszerek és készítmények méregdrágák.
Kint élő magyar családok és turisták rekedtek Dubajban. A dróntámadások miatt légtérzárat rendeltek el, ezért jelenleg se a ki-, se a beutazás nem lehetséges. Egyelőre senki sem tudja, mikor indulhatnak újra a repülőgépek. A bizonytalanság óráról órára nő, sokan arról számoltak be, hogy robbanásszerű hangokat hallottak és attól tartanak, hogy a helyzet tovább romlik majd. A kint élő magyarok és az épp nyaraló utazók közül többen most szállodai szobájukban várják a fejleményeket. Az érintettek között van Varga Krisztián is, aki a 24. születésnapját ünnepelni utazott ki a barátaival Dubajba.
Andrea a kiskutyájával éppen a rokonaihoz utazott az egyik budapesti busszal, amikor mellé ült egy fiatal lány. Az idegen először megdicsérte a kutyát, majd a kabátjába elrejtett késsel megfenyegette őt.
Villamos gázolt el egy elé száguldó rollereset. Bár a 15 éves fiatal túlélte a rollerbalesetet, súlyosan megsérült. Nem kizárt, hogy életét egyik kortársának köszönheti: a kilencedik osztályos Zsombor kezdte meg az életmentést.
Minden tavasszal kimegy egy dunabogdányi család a házuk közelében lévő folyóhoz, hogy az ottani virágokban gyönyörködjenek. Egy ideje viszont kellemetlen meglepetés várja őket ott; a településen rendre megjelennek a kulafantomok, akik odapiszkítanak a folyóhoz.
