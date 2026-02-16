RETRO RÁDIÓ

Gáspár Bea nem bírta ki, beszélgetést kezdeményezett Betty, a csúnya lánnyal

A Nagy Duett vendégzsűritagja mindenkit elképesztett szépségével és kedvességével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 14:15
Tegnap este elindult a TV2 sikerműsorának első élő adása. A Nagy Duett vendégzsűritagja, Ana María Orozco mindenkit lenyűgözött. A Betty, a csúnya lány híres színésznője sok magyar celebbel is találkozott, köztük Gáspár Bea is bemutatkozott neki.

Gáspár Bea is odament a világhírű színésznőhöz
Gáspár Bea remekül fest Ana María Orozco mellett       Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Gáspár Bea is odament a világhírű színésznőhöz

A kolumbiai színésznő dicsérte az előadásokat, ugyanakkor nem fogta vissza magát, amikor kritikáról volt szó. Ana María Orozco csak egy napot töltött Budapesten, de kedves szavakkal illette a várost is a TV2 stúdióját is.

Az interjúkon felül a színésznő megismerkedett a zsűri tagjaival és a műsorvezetőkkel is. Gáspár Bea bátran megközelítette a világhírű sztárt és az Instagram-oldalára feltöltött videón látszik, hogy barátságosan átkarolják egymást.

A két nő kedvesen mosolyog a kamerába, Bea követői pedig dicséretekkel halmozzák el őket.

"Mindketten szépek vagytok"

"Annyira gyönyörű nő vagy Bea"

 

