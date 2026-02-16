Hoppá! Ana María Orozcó flörtölni kezdett a Nagy Duett versenyőzével?

A Nagy Duett tegnapi esti élő adásában láthattuk az idei év első produkciót, ami humoros és megható pillanatokat is okozott a nézők számára.

Fantasztikus előadással lepte meg a Nagy Duett nézőit Tolvai Reni és Lakatos Laci Fotó: Mediaworks

Nagyszerű hangulat volt a Nagy Duett stúdiójában - Ana María Orozcó nem győzte dicsérni Lakatos Lacit

A Nagy Duett idei évadban az aranyhangú Tolvai Reni is versenybe száll, oldalán sokak kedvenc humoristájával, Lakatos Lacival. A páros 50Cent - Candy Shop című nagy sikerű slágerét hozták el a nézők számára, ami a zsűrinek is rengeteg vidám pillanatot okozott.

Az értékelés alatt a vendégzsűri, Ana María Orozcó, is elmondta a véleményét a produkcióról. A kolumbiai színésznő külön kiemelte Lakatos Laci vagányságát és kinézetét:

Nagyon tetszett az a hangtónus, hogy milyen a hangod, és az attitűd, ahogyan csináltad, ahogy mozogtál

- mondta az értékelés során a Betty, a csúnya lány híres színésznője.

Lakatos Laci pedig a rengeteg bókot hallva, rögtön mondta Till Attilának, hogy szívesen szaggatna a gyönyörű színésznőnek egy kis nokedlit.

A páros teljesítményét a többi zsűri is remek pontszámokkal értékelte, valamint a nézők tetszését is elnyerte a vagány produkció. Így Tolvai Reninek és Lakatos Lacinak a következő élő adásban is lehetősége van megmutatni milyen jó párost alkotnak a színpadon.