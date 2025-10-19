Kiderült a V-Tech titok: Szamóca fia reméli, hogy az apja nem lesz újra piás

1998–2004 között Kefír és Szamóca neve fogalom volt a magyar popkultúrában, sőt egy generáció számára máig azok is maradtak. Persze tény, hogy Kecskés Tibor, vagyis Kefir a szétválásuk óta is tolta az együttes szekerét, de valahogy mégis igaz, hogy ők ketten, együtt égtek be a nagy, kollektív tudatalattiba. Talán mert nem volt olyan hangos kettejük 2004-es szétválása, hogy ne így együtt emlékezzünk rájuk. Pedig Kefir és Szamóca 21 éven át nem, vagy csak alig beszéltek egymással, mígnem idén év elején egy feladat kapcsán találkoztak, amiből egy éjszakába nyúló, majd hajnalig tartó könnyes beszélgetés lett. Ennek eredményeképpen pedig Kefír és Szamóca már a visszatérő bulijukat szervezik. De vajon mi vezetett a 2004-es szétváláshoz? A V-Tech együttes tagjai erről a Palikék világa YouTube csatorna stúdiójában meséltek.

Kefir és Szamóca útjai 21 éve váltak külön. A V-Tech most újra a régi felállással dübörög tovább (Fotó: YouTube)

Ez vezetett a V-Tech együttes két tagjának szakításához

„Három, nagy álmom volt. Az egyik, hogy Budapesten műsorvezető, zenei szerkesztő, rádiós legyek. Ez elég hamar, 1999-ben sikerült is és jelenleg tizennégy éve dolgozom az egyik budapesti rádiónál. Ez az álmom valóra vált. A másik nagy álmom az volt, hogy az Arénában legyen egy óriási koncertünk.

Amikor ezt is elértük, bennem kiüresedett ez az egész. Mindent elértünk, amit lehetett és nekem onnantól ringlispílnek tűnt a történet

Akkor volt egy nagy összekülönbözésünk” – idézte fel a múltat Szamóca, akitől Kefir vette át a szót. „Az első igazi konfliktusunk az volt, hogy Szamóca kizárólag nagy koncerteket akart csinálni fesztiválokon, stadionokban, miközben az akkori menedzsment ösztönzött minket, hogy menjünk mindenhová és a kisebb bulikat is nyomni kell. Mondjuk a diszkók nekem sem tetszettek annyira, szóval azokat hamar ”offoltuk” is…” – tette hozzá az előadó, aki barátja kiválása után egyedül vitte tovább a V-Tech együttest.

Fel is tette a kérdést: „Megint inni fogsz, apa?”

Szamóca ugyanakkor egy ponton azt is elárulta, hogy nem csupán a kettejük közt kialakult és egyre élesebben jelenlévő nézetkülönbségek vezettek odáig, hogy 2004-ben kivált az addig töretlen népszerűségnek örvendő bandából.