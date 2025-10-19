Kiderült a V-Tech titok: Szamóca fia reméli, hogy az apja nem lesz újra piás
Ha azt mondjuk, Kecskés Tibor és Varga József, nem biztos, hogy mindenki csípőből vágja rá, hogy: Éjfél után… De ha a két fickót Kefirként és Szamócaként említjük, akkor nincs ember széles-e hazában, aki ne mondaná ki hangosan a V-Tech együttes nevét. Pedig ők ketten 21 éve nem álltak egy színpadon. Mostanáig...
1998–2004 között Kefír és Szamóca neve fogalom volt a magyar popkultúrában, sőt egy generáció számára máig azok is maradtak. Persze tény, hogy Kecskés Tibor, vagyis Kefir a szétválásuk óta is tolta az együttes szekerét, de valahogy mégis igaz, hogy ők ketten, együtt égtek be a nagy, kollektív tudatalattiba. Talán mert nem volt olyan hangos kettejük 2004-es szétválása, hogy ne így együtt emlékezzünk rájuk. Pedig Kefir és Szamóca 21 éven át nem, vagy csak alig beszéltek egymással, mígnem idén év elején egy feladat kapcsán találkoztak, amiből egy éjszakába nyúló, majd hajnalig tartó könnyes beszélgetés lett. Ennek eredményeképpen pedig Kefír és Szamóca már a visszatérő bulijukat szervezik. De vajon mi vezetett a 2004-es szétváláshoz? A V-Tech együttes tagjai erről a Palikék világa YouTube csatorna stúdiójában meséltek.
Ez vezetett a V-Tech együttes két tagjának szakításához
„Három, nagy álmom volt. Az egyik, hogy Budapesten műsorvezető, zenei szerkesztő, rádiós legyek. Ez elég hamar, 1999-ben sikerült is és jelenleg tizennégy éve dolgozom az egyik budapesti rádiónál. Ez az álmom valóra vált. A másik nagy álmom az volt, hogy az Arénában legyen egy óriási koncertünk.
Amikor ezt is elértük, bennem kiüresedett ez az egész. Mindent elértünk, amit lehetett és nekem onnantól ringlispílnek tűnt a történet
Akkor volt egy nagy összekülönbözésünk” – idézte fel a múltat Szamóca, akitől Kefir vette át a szót. „Az első igazi konfliktusunk az volt, hogy Szamóca kizárólag nagy koncerteket akart csinálni fesztiválokon, stadionokban, miközben az akkori menedzsment ösztönzött minket, hogy menjünk mindenhová és a kisebb bulikat is nyomni kell. Mondjuk a diszkók nekem sem tetszettek annyira, szóval azokat hamar ”offoltuk” is…” – tette hozzá az előadó, aki barátja kiválása után egyedül vitte tovább a V-Tech együttest.
Fel is tette a kérdést: „Megint inni fogsz, apa?”
Szamóca ugyanakkor egy ponton azt is elárulta, hogy nem csupán a kettejük közt kialakult és egyre élesebben jelenlévő nézetkülönbségek vezettek odáig, hogy 2004-ben kivált az addig töretlen népszerűségnek örvendő bandából.
„Hadd tegyem hozzá, hogy egészségügyileg engem nagyon megviselt ez a dolog. Majdnem harminc kilóval voltam több. A Vércukrom az egekben járt. Volt, hogy hordozható, huszonnégy órás vérnyomásmérővel mászkáltam. Mindezt huszonkét-huszonhárom évesen. Ez engem akkor megrémített. A nagyobb fiam pont emiatt kezdett el aggódni, amikor Tibivel elkezdtünk találkozgatni. Fel is tette a kérdést: „Megint inni fogsz, apa?” Hiszen ez volt az én életformám a V-Tech alatt. Az éjszakázás és a bulik. Ha valaki utoljára ment el a bulikból, az nem a Tibi volt, hanem én” – árulta el Szamóca, aki ma már egészen más életet él, mint a 2000-es évek elején, az együttes sikereinek csúcsán. „Mindez teljesen megváltozott jó pár évvel ezelőtt.”
Egyáltalán nem iszom alkoholt és igyekszem mozogni. A vércukrom majd holnap kiderül a diaetológián, de dolgozom rajta és még szeretnék leadni tizenpár kilót is
– tette hozzá a nagy visszatérő Szami.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre