Végre vége a hajléktalan terrornak a Keveház utcában: a lakók vették fel velük a harcot

Csótányok, poloskák és patkányok lepték el a 11. kerületi Keveház utcai társasházakat, ugyanis hajléktalanok fészkelték be magukat a közös területekre a matracaikkal és holmijaikkal, ami egyértelműen vonzotta az élősködőket. A lakók már kétségbeesve kértek segítséget, de azt nem kaptak, így saját maguknak kellett végre kiállni az igazukért és annak érdekében, hogy végre élhető lehessen az otthonuk. Most felvették a kesztyűt és a sok társasház közül az egyiket végre kipucolták.

Felhalozták a szemetet a hajléktalanok Fotó: Bors

Leszámoltak a hajléktalan helyzettel

Ahogyan arról a Metropol beszámolt, folyamatosak voltak a balhék a Keve utcai társasházakban. Több hajléktalan is beköltözött a közös területekre, de voltak, akik egyenesen a tetőre költöztek sátrakkal. A lakók beszámolói szerint állandó volt a folyosói szekrények kifosztása, a kukák felborogatása, a szemetelés, az ürülék és a vizeletszag, az áramlopás de még az egyik társasház gondnokát is megtámadták. A legtöbben a költözést tervezgették, mert mint mondták, rettegtek attól, hogy az ő lakásukban is elterjed a poloska vagy a csótány. Most azonban az egyik épületben felvették a harcot ellenük és győztek.

Már kiabálni kellett velük, hogy menjenek el, mert a közös területekre rakták a matracaikat és ott aludtak, ittak és éltek. Nagyon sokáig tartott a küzdelem, de végre kidobtuk a matracokat és elzavartuk őket! Elmondhatatlan, hogy mit hagytak maguk után. Rengeteg mocskot és szemetet halmoztak fel, undorító volt. A szagokról nem is beszélve…

- kezdte lapunknak az egyik lakó.

Órákig takarítottak a lakók, hogy tisztaság legyen Fotó: olvasói

Az összefogás volt az egyetlen út a helyieknek, ugyanis mindenki elfordult tőlük. Hiába kértek segítséget, jelentették az illegális házfoglalókat senki sem segített nekik.

Ám a végén, ők nyertek! Visszafoglalták a társasházat! Fotó:olvasói

Összegyűltünk, gumikesztyűt húztunk és pakolni kezdtünk. Kihordtuk a szemetet és lefertőtlenítettünk mindent. Több órát dolgoztunk, hogy visszavegyük a társasházunkat. A mellettünk lévő társasházakban még laknak hajléktalanok, nem tudjuk velük mi lesz, de egyelőre a saját házunk táján söprögettünk. Akik tőlünk elmentek, elképzelhető, hogy az utcára mentek ismét, ugyanis kezd jó idő lenni, de ennek is meg lesz a böjtje, ugyanis a parkok és a közterek használhatatlanok lesznek tőlük

– tette hozzá a lakó.