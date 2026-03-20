Végre vége a hajléktalan terrornak a Keveház utcában: a lakók vették fel velük a harcot
Véget ért a Keveházi utcai rémálom. Pontosabban egy része. A lakók az egyik társasházból kiűzték a beköltözött hajléktalan, illegális házfoglalókat és kitakarítottak utánuk. Elmondták, hogy közös erővel tették, ugyanis senki más nem segített rajtuk.
Csótányok, poloskák és patkányok lepték el a 11. kerületi Keveház utcai társasházakat, ugyanis hajléktalanok fészkelték be magukat a közös területekre a matracaikkal és holmijaikkal, ami egyértelműen vonzotta az élősködőket. A lakók már kétségbeesve kértek segítséget, de azt nem kaptak, így saját maguknak kellett végre kiállni az igazukért és annak érdekében, hogy végre élhető lehessen az otthonuk. Most felvették a kesztyűt és a sok társasház közül az egyiket végre kipucolták.
Leszámoltak a hajléktalan helyzettel
Ahogyan arról a Metropol beszámolt, folyamatosak voltak a balhék a Keve utcai társasházakban. Több hajléktalan is beköltözött a közös területekre, de voltak, akik egyenesen a tetőre költöztek sátrakkal. A lakók beszámolói szerint állandó volt a folyosói szekrények kifosztása, a kukák felborogatása, a szemetelés, az ürülék és a vizeletszag, az áramlopás de még az egyik társasház gondnokát is megtámadták. A legtöbben a költözést tervezgették, mert mint mondták, rettegtek attól, hogy az ő lakásukban is elterjed a poloska vagy a csótány. Most azonban az egyik épületben felvették a harcot ellenük és győztek.
Már kiabálni kellett velük, hogy menjenek el, mert a közös területekre rakták a matracaikat és ott aludtak, ittak és éltek. Nagyon sokáig tartott a küzdelem, de végre kidobtuk a matracokat és elzavartuk őket! Elmondhatatlan, hogy mit hagytak maguk után. Rengeteg mocskot és szemetet halmoztak fel, undorító volt. A szagokról nem is beszélve…
- kezdte lapunknak az egyik lakó.
Az összefogás volt az egyetlen út a helyieknek, ugyanis mindenki elfordult tőlük. Hiába kértek segítséget, jelentették az illegális házfoglalókat senki sem segített nekik.
Összegyűltünk, gumikesztyűt húztunk és pakolni kezdtünk. Kihordtuk a szemetet és lefertőtlenítettünk mindent. Több órát dolgoztunk, hogy visszavegyük a társasházunkat. A mellettünk lévő társasházakban még laknak hajléktalanok, nem tudjuk velük mi lesz, de egyelőre a saját házunk táján söprögettünk. Akik tőlünk elmentek, elképzelhető, hogy az utcára mentek ismét, ugyanis kezd jó idő lenni, de ennek is meg lesz a böjtje, ugyanis a parkok és a közterek használhatatlanok lesznek tőlük
– tette hozzá a lakó.
