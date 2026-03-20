Különleges ajándék került elő a szentendrei tömegből Orbán Viktor számára - Fotó

Újabb állomáshoz érkezett Orbán Viktor miniszterelnök országjárása. Ezúttal Szentendrén biztosította Vitályos Esztert a támogatásáról, mint mondta, nincs nála önzetlenebb képviselő-jelölt a Dunakanyarban élők számára. A Pest vármegyei város újabb rekordot döntött: soha nem látott tömeg érkezett a a főtérre, hogy meghallgassa Orbán Viktor beszédét. A színpadról lejövet rengetegen próbáltak a közelébe férkőzni és kezet fogni vele, majd valakitől egy kedves ajándékot is kapott – írja a Ripost.

Szívmelengető jelenet a szentendrei Békemeneten.

Rengeteg kisgyermekes család és fiatal vett részt a szentendrei Békemeneten, ahol Orbán Viktor arról beszélt, meg kell újítani a háború-ellenes szövetséget, mert a nemzeti összefogás az egyetlen olyan erő, ami miatt Magyarország ki tud maradni a háborúból. A miniszterelnök egyenesen Brüsszelből érkezett Szentendrére, ahol - mint mondta - különösen jól esett neki, mennyi ember biztosítja támogatásáról.

Kaposváron maci, Szentendrén virágcsokor

Orbán Viktor országjárása egy közvetlenebb hangvételű, emberközpontú eseménysorozat. Jól példázza ezt például az a kedves jelenet is, amikor egy nemzeti viseletbe öltöztetett kislány, macijával a kezében Kaposváron kiemelkedett a tömegből, majd Orbán Viktort szólítgatta a nevén, aki vissza is válaszolt neki:

Itt vagyok, szívem, itt vagyok

— integetett vissza a miniszterelnök a maciját szorongató kislánynak, majd beszéde végén fel is segített a színpadra.

A szentendrei békemeneten is lezajlott egy kedves jelenet, egy fiatal lány az első sorból ugyanis egy gyönyörű narancssárga színű (a Fidesz színe) virágcsokrot nyomott a miniszterelnök kezébe, miközben a tömegben zúgott a "Viktor, Viktor!"

A kedves ajándékot megköszönte neki a miniszterelnök, majd jól látható volt a színpadról lefelé menet, hogy még Vitályos Eszter is megcsodálta a gyönyörű csokrot.