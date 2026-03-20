RETRO RÁDIÓ

Egy nőre és négy gyermekére gyújtották a házat Borsodon, majdnem tragédia lett a vége

A család sikeresen kimenekült, a gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 20:41
gyújtogatás letartóztatás bíróság

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki gyanú szerint március 18-án éjszaka felgyújtott egy házat Homrogdon. A tűz átterjedt az ingatlan padlására és tetőszerkezetére, a lakók azonban időben kimenekültek.

Az állítólagos gyújtogató hosszú börtönbüntetés elé nézhet     Fotó:  pexels.com

Egy családra gyújtották a házukat a magyar községben

A férfi korábbi sérelmei miatt a nő Borsod vármegyei otthonához ment, ahol be akart jutni, de az asszony nem engedte. Ettől dühbe gurult, életveszélyesen megfenyegette a nőt, majd elment a helyszínről. Később visszatért, és szándékosan meggyújtotta a ház egyik lakhatásra nem alkalmas hátsó helyiségében felhalmozott háztartási hulladékot.

A lángok átterjedtek az épület padlására és tetőszerkezetére. Az édesanya, aki a négy bent tartózkodó kiskorú gyermekével együtt volt otthon, észlelte a tüzet, és sikeresen kimenekítette a családot sértetlenül. A tűz terjedését a katasztrófavédelem akadályozta meg.

A birosag.hu közlése szerint a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletének minősülhet, több személy, köztük részben tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekek sérelmére. Öt ember életét fenyegette a tűzeset, ezért a férfit előzetes letartóztatásba helyezték.

a többszörösen minősülő élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható tíztől húsz évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Mindezeket figyelembe véve a bíróság egy hónapra, április 20-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását - írja az Origo.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
