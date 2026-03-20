Egy nőre és négy gyermekére gyújtották a házat Borsodon, majdnem tragédia lett a vége

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki gyanú szerint március 18-án éjszaka felgyújtott egy házat Homrogdon. A tűz átterjedt az ingatlan padlására és tetőszerkezetére, a lakók azonban időben kimenekültek.

Egy családra gyújtották a házukat a magyar községben

A férfi korábbi sérelmei miatt a nő Borsod vármegyei otthonához ment, ahol be akart jutni, de az asszony nem engedte. Ettől dühbe gurult, életveszélyesen megfenyegette a nőt, majd elment a helyszínről. Később visszatért, és szándékosan meggyújtotta a ház egyik lakhatásra nem alkalmas hátsó helyiségében felhalmozott háztartási hulladékot.

A lángok átterjedtek az épület padlására és tetőszerkezetére. Az édesanya, aki a négy bent tartózkodó kiskorú gyermekével együtt volt otthon, észlelte a tüzet, és sikeresen kimenekítette a családot sértetlenül. A tűz terjedését a katasztrófavédelem akadályozta meg.

A birosag.hu közlése szerint a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletének minősülhet, több személy, köztük részben tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekek sérelmére. Öt ember életét fenyegette a tűzeset, ezért a férfit előzetes letartóztatásba helyezték.

a többszörösen minősülő élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható tíztől húsz évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Mindezeket figyelembe véve a bíróság egy hónapra, április 20-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását - írja az Origo.