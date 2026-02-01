RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés Hatvanban: Nyitrai Zsolt elárulta, miképp üzenhetünk Brüsszelnek

A miniszterelnöki főtanácsadó a Nemzeti Petíció aláírásának fontosságára és tétjére hívta fel a figyelmet. Nyitrai Zsolt arról beszélt a Borsnak arról, hogy milyen közel vagyunk a világháborúhoz és, hogy most dől el az, hogy Magyarország belesodródik-e vagy nem.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 09:16
Módosítva: 2026.02.01. 09:17
Háborúellenes Gyűlés nemzeti petíció Nyitrai Zsolt

A hétvégén Hatvanban tartották meg a Digitális Polgári Körök újabb Háborúellenes Gyűlését, ahol Nyitrai Zsolt elmondta: a tét rendkívül nagy, mert a brüsszeli vezetés meghozta a döntését, és háborúba menne. Úgy fogalmazott: Magyarország csak akkor maradhat ki a konfliktusból, ha nemzeti, patrióta vezetése van az országnak.

Nyitrai Zsolt
A Háborúellenes Gyűlés Hatvanban komoly érdeklődés mellett zajlott, ahol Nyitrai Zsolt részletesen beszélt a kormány álláspontjáról Fotó: Bors

A miniszterelnök főtanácsadója a Borsnak adott nyilatkozatában elmondta: 

Nekünk az a tervünk most itt az elkövetkezendő hetekben, hogy szinte minden magyar polgárral fogunk találkozni és beszélgetni, akár ilyen Háborúellenes Gyűléseken, mint ami most itt van Hatvanban is.

Hozzátette: az a cél, hogy közvetlenül ismertessék a kormány álláspontját a háborúval és az európai döntésekkel kapcsolatban. A politikus úgy látja, hogy Brüsszel már döntött: 

A tét az rendkívül nagy, hiszen a brüsszeli vezetés meghozta a döntését, hogy háborúba menne.

Elmondta: azért indították el a Nemzeti Petíciót, hogy a magyar emberek világos üzenetet küldjenek Brüsszelnek. 

Üzenjünk Brüsszelnek, üzenjük meg, hogy nem fizetünk, nem fizetjük a háború költségeit, nem fizetjük Ukrajna újjáépítésének és működtetésének a költségeit, finanszírozását.

Nyitrai Zsolt kihangsúlyozta: nemcsak a háborús részvétel, hanem annak gazdasági következményei is komoly kockázatot jelentenek.

Nem vagyunk hajlandóak magasabb rezsiárakat fizetni, mint amit Magyarország kormánya kiharcolt a magyar családoknak az elmúlt években.

A politikus a NATO- és EU-tagság kérdésére is kitért. Most már azt mondták, hogy mihamarabbi NATO-tagság kell Ukrajnának, hogy 2027-ig valósuljon meg az EU-s tagság. Ez komoly veszélyt hordoz:

Ez az én véleményem szerint ez azt jelentené, hogy egy milliméternyi közelségbe kerülünk a világháborúhoz, ezt mindenképpen kerüljük el.

A hatvani Háborúellenes Gyűlésen elhangzott az is, hogy a kormány nem támogatna olyan döntést, amely magyar katonák háborús részvételéhez vezetne. 

Azt sem akarjuk továbbá, és nem is fogjuk engedni, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra.

Nyitrai szerint Brüsszel irányából húzós és zűrös elképzelések és kijelentések érkeznek, amelyek miatt még fontosabb a társadalmi támogatottság megerősítése. 

Magyarország akkor tud kimaradni a háborúból, hogyha Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, és nem egy brüsszeli bábkormány van az országban, hanem egy nemzeti patrióta vezetésű, szuverén magyar kormány.

Nyitrai Zsolt szerint tehát a szuverenitás és a nemzeti döntéshozatal kulcskérdés a háború elkerülésében.

Mit üzenünk Brüsszelnek?

  • Nemet mondunk az orosz-ukrán háború további finanszírozására
  • Nemet mondunk arra, hogy az ukrán állam működését velünk fizettessék meg
  • Nemet mondunk a rezsiárak háború miatti emelésére

 

A Nemzeti Petíció kézbesítése csütörtökön indult, és a dokumentumnak március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie. Megtudtuk: a petíciót elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások. A Nemzeti Petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse. A 2026-os Nemzeti Petíció visszaküldhető postai úton az előre megcímzett, ingyenes válaszborítékban, vagy gyorsabban, online módon a hivatalos kormányzati oldalon. A kitöltött ívek visszaküldésének határideje március 23. 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Tisza Párt

Százmilliókban dúskálnak a Tisza politikusai

Hat ingatlanja van a tiszás álláshalmozó politikusnak. Az uniós és egyben fővárosi közgyűlési képviselő továbbra is tulajdonosa egy madeirai ingatlannak, és évi 100 milliós jövedelem is összejöhet neki. Bemutatjuk a friss vagyonnyilatkozatát.

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu