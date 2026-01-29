RETRO RÁDIÓ

„Nem fizetünk, nem adunk pénzt!” – a Nemzeti Petíció kapcsán üzent Orbán Viktor

Országszerte megkezdődött a Nemezti Petíció kézbesítése, amelyben a magyarok közvetlenül mondhatnak véleményt a háború pénzügyi következményeiről. A Nemzeti Petíció révén a kormány azt kéri, döntsenek az emberek arról, akarják-e, hogy Brüsszel a magyar családok pénzéből finanszírozza a háborút és Ukrajna támogatását.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 13:10
nemzeti petíció Ukrajna Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan, Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy figyeljék a postaládáikat, ugyanis csütörtökön elkezdődött a Nemzeti Petíciók kézbesítése, amelyben a magyarok arról dönthetnek, hogy akarják-e támogatni a háború finanszírozását.

Nemzeti Petíció
A Nemzeti Petíciót Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be. Fotó: MW

Orbán Viktor szerint ezért fontos kitölteni a Nemzeti Petíciót

A miniszterelnök egy videóban üzent, a Nemzeti Petíció ma kezdődő kézbesítése kapcsán. Orbán Viktor elmondta ha nem állunk ellen akkor elviszik a pénzüket Ukrajnába. 

Nemet kell rá mondani. Nem fizetünk, nem adunk pénzt. Ukrajna álljon talpra a saját erejéből, ne a magyarok pénzéből

– szögezte le Orbán Viktor, aki az egyik petíciót saját kezűleg kézbesítette egy választópolgárnak. 

 

Nemzeti petíció: eddig lehet visszaküldeni

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy a mától kézbesítendő petíciónak március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie, először Budapesten majd vidéken helyezik a postaládákba a postások. 

A Nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse. 

– mondta az államtitkár, majd hozzáfűzte, hogy Brüsszelben már eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármenyibe is kerüljön és bármeddig is tartson. 

Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk!

– jelentette ki, majd arra kérte az embereket, azok akik nem akarják, hogy a magyarok fizessék ezt a háborút, csatlakozzanak a petícióhoz, hogy ennek segítségével üzenjék meg Brüsszelnek és bábjainak, hogy mi nem fizetünk!

A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség – írja a Ripost


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu