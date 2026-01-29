„Nem fizetünk, nem adunk pénzt!” – a Nemzeti Petíció kapcsán üzent Orbán Viktor
Országszerte megkezdődött a Nemezti Petíció kézbesítése, amelyben a magyarok közvetlenül mondhatnak véleményt a háború pénzügyi következményeiről. A Nemzeti Petíció révén a kormány azt kéri, döntsenek az emberek arról, akarják-e, hogy Brüsszel a magyar családok pénzéből finanszírozza a háborút és Ukrajna támogatását.
Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan, Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy figyeljék a postaládáikat, ugyanis csütörtökön elkezdődött a Nemzeti Petíciók kézbesítése, amelyben a magyarok arról dönthetnek, hogy akarják-e támogatni a háború finanszírozását.
Orbán Viktor szerint ezért fontos kitölteni a Nemzeti Petíciót
A miniszterelnök egy videóban üzent, a Nemzeti Petíció ma kezdődő kézbesítése kapcsán. Orbán Viktor elmondta ha nem állunk ellen akkor elviszik a pénzüket Ukrajnába.
Nemet kell rá mondani. Nem fizetünk, nem adunk pénzt. Ukrajna álljon talpra a saját erejéből, ne a magyarok pénzéből
– szögezte le Orbán Viktor, aki az egyik petíciót saját kezűleg kézbesítette egy választópolgárnak.
Nemzeti petíció: eddig lehet visszaküldeni
Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy a mától kézbesítendő petíciónak március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie, először Budapesten majd vidéken helyezik a postaládákba a postások.
A Nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse.
– mondta az államtitkár, majd hozzáfűzte, hogy Brüsszelben már eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármenyibe is kerüljön és bármeddig is tartson.
Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk!
– jelentette ki, majd arra kérte az embereket, azok akik nem akarják, hogy a magyarok fizessék ezt a háborút, csatlakozzanak a petícióhoz, hogy ennek segítségével üzenjék meg Brüsszelnek és bábjainak, hogy mi nem fizetünk!
A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség – írja a Ripost.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre