Orbán Viktor üzent a Tiszának: Ne hergeljék, ne uszítsák az embereket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 11:04
Háborúellenes Gyűlés Tisza Párt Orbán Viktor

„Sok mindent láttam, de olyat, hogy bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint amilyen a mi gyöngyösi Lázárinfónk volt, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem láttam. Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak – ez van a priuszukban. Akiket a Tisza a odaküldött a fideszesekre Gyöngyösön. Némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre. É smég csak 72 napra vagyunk a választásoktól. Mi lesz itt, emberek?!” – tette fel a kérdést Orbán Viktor szombaton Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV
Orbán Viktor üzent a Tiszának: Ne hergeljék, ne uszítsák az embereket! (Fotó: MW)

Majd így folytatta: „Szóval álljon meg a józan ész, álljunk meg egy pillanatra, üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz.”

Orbn Viktor üzenete a Facebook-oldalán megosztott videóban folytatódik:

 

