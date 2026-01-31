RETRO RÁDIÓ

Szabó Zsolt a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: csak a kézzel fogható fejlesztések visznek előre!

Szabó Zsolt a Fidesz országgyűlési képviselője 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 11:47
Háborúellenes Gyűlés Szabó Zsolt Hatvan

Szabó Zsolt a Fidesz országgyűlési képviselője 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy 1944-ben egész Hatvant lebombázták, több százan haltak meg: ezért tudják, hogy nem szabad ilyet tenni. 11 és fél százalékról 2, 6% lett a munkanélküliség 2010 óta. Munkából lehet megélni, a munkához béke kell!

Háborúellenees Gyűlés
Szabó Zsolt a hatvani Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Háborúellenes Gyűlés: a munkához és az építéshez béke kell!

Szabó Zsolt az emberek között járva tudja, hogy a közös évekre büszkék.

A plató szónokokat a brüsszeli kesztyű bábokat elutasítják az emberek!

Kiemelte, hogy az orosz-urán háború nem a mi harcunk.

Van mit megvédenünk, mi vagyunk a biztos választás!

– mondta a politikus, akinek szavait a Ripost idézte.

A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni: 


 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
