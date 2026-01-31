- Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen: világrendszerváltás van, cselekednünk kell! Nem ukrán jólétet akarunk, hanem magyart
Szabó Zsolt a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: csak a kézzel fogható fejlesztések visznek előre!
Szabó Zsolt a Fidesz országgyűlési képviselője 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen
Szabó Zsolt a Fidesz országgyűlési képviselője 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy 1944-ben egész Hatvant lebombázták, több százan haltak meg: ezért tudják, hogy nem szabad ilyet tenni. 11 és fél százalékról 2, 6% lett a munkanélküliség 2010 óta. Munkából lehet megélni, a munkához béke kell!
Háborúellenes Gyűlés: a munkához és az építéshez béke kell!
Szabó Zsolt az emberek között járva tudja, hogy a közös évekre büszkék.
A plató szónokokat a brüsszeli kesztyű bábokat elutasítják az emberek!
Kiemelte, hogy az orosz-urán háború nem a mi harcunk.
Van mit megvédenünk, mi vagyunk a biztos választás!
– mondta a politikus, akinek szavait a Ripost idézte.
A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni:
