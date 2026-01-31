RETRO RÁDIÓ

Young G Béci: fontos összetartaniuk azoknak, akik ténylegesen a béke és a gyermekeink jövője mellett állnak ki

Az ismert rapperre is zúdul a baloldal gerjesztette gyűlölethullám, ám ő nem fél kimondani, hogy a béke pártján áll. Young G Béci azonban nem hátrál meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 11:40
Young G Béci Háborúellenes Gyűlés béke

Szombaton Hatvan városába érkezett a Háborúellenes Gyűlés. Ezzel egy időben pedig elkezdődött a Mandiner élő háttérműsora, melyben Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián beszélget a béke pártján büszkén és bátran kiálló ismert emberekkel. A szombati adás első vendégei Németh Kristóf és Young G Béci volt. A rapper elmondta, miért tartja fontosnak, hogy a háborúpárti baloldal nyomása ellenére is kitartson nyíltan vállalt véleménye mellett. 

Young G Béci a Háborúelenes Gyűlés háttérműsorában beszélt a béke fontosságáról
Young G Béci a Háborúellenes Gyűlés háttérműsorában beszélt a béke fontosságáról (Fotó:  YouTube)

„Pont néztem a minap, hogy tizennégy vagy tizenöt évvel ezelőttről van fent egy zeném a YouTube-on, aminek az a címe, hogy Prolitika. Abban azt fogalmaztam meg, hogy bármi is történjen, én a jobboldal mellett vagyok.”

Most pedig úgy érzem, hogy nagyon fontos összetartaniuk azoknak az embereknek, akik ténylegesen a béke és a gyermekeink jövője mellett állnak ki. 

„Kétgyermekes családapa vagyok és nekem nagyon fontos az, hogy biztonságban legyenek” – kezdte a hatvani Háborúellenes Gyűlés háttérműsorának stúdiójában Young G Béci, akinek szavait a Bors idézte.

Young G Béci: A végén megöleljük egymást...

Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián ezután arra volt kíváncsi, hogy a fiatal előadótól fordult-e el számára fontos barát, csak mert gyakran és hangosan áll ki a nyilvánosság elé és beszél a béke fontosságáról. „Rengeteg olyan barátom van, akik nem azon az állásponton vannak, amin én. Lehet, hogy megvitatjuk ezeket a témákat és kell is vitatkozni, de a végén megöleljük egymást és jóban maradunk” fogalmazott a rapper.

 

A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni: 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
