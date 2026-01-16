Young G Béci: „Amióta megjelent a Tisza, olyan mértékű gyűlöletáradat van, amilyen korábban nem volt”

Young G Béci gyakran fejti ki a véleményét közéleti kérdésekben. Ám az utóbbi időben bárhol szólal meg, azonnal undorító, sokszor fenyegető kommentekkel találja szemben magát.

Young G Bécinek elege lett a gyűlöletáradatból (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci véleménye miatt kapott támadásokat

A rapper szerint valami alapjaiban változott meg a közbeszédben, és ez már nem egyszerű vita, hanem nyílt gyűlöletkeltés.

„Belefáradtam. Szeretném egyenesbe elmondani: apa vagyok, gyermekeim vannak, és amikor megszólalok, nem magam miatt teszem, hanem az ő jövőjük miatt legfőképpen. Mindig is volt véleményem. Régen is kimondtam a zenéimben, például a Prolitika című számomban – most néztem, több mint 10 évvel ezelőtt került fel a YouTube-csatornára –, csomó mindenhol elmondtam a véleményem, csak most valami megváltozott. Amióta megjelent a Tisza, olyan mértékű gyűlöletáradat van, amilyen ebben az országban korábban szerintem nem volt. Ez nem politikai különbség. Ez ellehetetlenítés: ha nem értesz egyet, akkor takarodj az országból, Fideszes bérenc, Fideszes g*ci, tönkreteszünk, a családodat, a gyerekeidet – ez nem normális. A legdurvább az egészben, hogy ezt pont azok csinálják, akik az elfogadásról és a toleranciáról beszélnek.”

Young G Béci családja védelmében szólalt fel

Young G Béci arra is felhívta a figyelmet, hogy a támadások nemcsak őt érintik, hanem mindenkit, aki nem ért egyet a Tisza Párttal. Ráadásul sokaknak a munkáját és a megélhetését is fenyegetik.

„Amikor valakit nem a tettei, hanem a véleményei miatt akarnak ellehetetleníteni. Amikor el akarják venni a munkáját, a megélhetését, az emberi méltóságát. Vállalkozó vagyok, emberek dolgoznak nekem. Én direkt nem vittem bele a vállalkozásomat. Ott emberek dolgoznak, alkalmazottak, gyerekek megélhetése függ attól, hogy nyugodtan tudok-e dolgozni. És mégis belemennek a munkába, belemennek a megélhetésbe, csak azért, mert nem ugyanazt gondoljuk. Ez nem szabadság. Ez nem demokrácia. Ez félemlítés.”

A rapper szerint a vita önmagában nem probléma, sőt, természetes része az emberi kapcsolatoknak.

A barátaimmal is vitatkozunk. Nem értünk mindig egyet, mégis tiszteljük és szeretjük egymást, mert lehet más a véleményed emberként is, nyugodtan használd a kommentszekciót, írd le, miben nem értesz egyet velem. Beszélgessünk! Miért olyan nehéz?

A határt azonban egyértelműen meghúzta Béci.

De ne gyűlölködj, fenyegess, ne álljatok a családomba, a gyerekeimbe. Ez nem vélemény. Ez emberi gonoszság. És ebből én nem kérek! Mindent meg tudunk beszélni, de ez a gyűlöletcunami, ami most van... Engem lehet szapulni, de mindennek van határa. Ez széthúzza az embereket, és nem összetartja

- mondta a Borsnak a rapper.