Tóth Szabi a háborúról: Komoly döntések vannak, nagyon észnél kell lenni

Szombaton, január 31-én Hatvanban rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amelyhez kapcsolódóan a Mandiner stúdiójában ezúttal Tóth Szabi is vendég volt. A zenész őszintén beszélt a közhangulatról, a politikai oldalak közti feszültségről, valamint arról is, miért érzi úgy, hogy a társadalom egyre kevésbé reagál a háborúval kapcsolatos hírekre.

Tóth Szabi a Mandiner vendége volt (Fotó: YoutTube)

„A közhangulat rottyon van, az nagyon drámai, teljesen siralmas. Hogy ezek a DPK-ülések hétről hétre mit jelentenek? Szerintem a jobboldal részéről egy erőt, egy megnyugvást, egy erődemonstrációt, hogy sokan vagyunk. A másik oldal részéről meg folyamatosan vicc tárgya, mert ugye mindenből viccet űznek. Én valahogy azt vettem észre, hogy mintha mindkét oldal elérte volna már az üvegplafont, tehát tovább nem tudunk menni. Vannak üzenetek, akár a háborúról, akár Brüsszelről, akár migrációról, bármit idehozhatunk, az ellenkező oldal úgyis annulálja ezeket: mindenen röhög, semmi sincs.”

Tóth Szabi a Háborúellenes Gyűlés előtt szólalt fel

A zenész arra is felhívta a figyelmet, hogy a háború témája évek óta jelen van a mindennapokban, ami óhatatlanul tompította az emberek érzékenységét. Hiába egyre súlyosabbak a nemzetközi hírek, szerinte sokan már immunissá váltak rájuk.

Ha belegondoltok, maga a háború témája az előző választás óta folyamatosan itt van velünk, tehát ez egy folyamatos kampánytéma, persze, hogy az emberek hozzászoknak. Hiába történnek egyre durvább dolgok hétről-hétre, már nem rezegnek úgy rá, már nem ijednek meg tőle.

Ahogy a Bors írja, Tóth Szabi példákat is hozott arra, milyen aggasztó folyamatok zajlanak Európában, miközben a közvélemény egyre kevésbé reagál ezekre. Úgy véli, a folyamatos információáradat és a politikai zaj miatt a valóban súlyos kérdések sem kapják meg a kellő figyelmet.

„Amikor olvasod, hogy Németországban, Dániában, Svédországban, Horvátországban kötelező sorkatonaság van, készülnek a háborúra, megmondják, hogy ’29-ig készen kell állnia a német hadseregnek, ebben a turbulens világban már nem rezonálnak erre az emberek. Négy éve napi szinten ezt kapják. Hiába egy krízis dolog, hiába egy komoly dolog, komoly döntések vannak, és nagyon észnél kell lenni, mégsem úgy rezonálnak rá az emberek.”