Fásy Ádám a Háborúellenes Gyűlésen: Aki békét akar, az velünk tart!

Fásy Ádám előtt nincs akadály, ha a háborúellenes kiállásról van szó. Az ismert előadó híresen lokálpatrióta nézeteket vall, így amikor teheti, részt vesz a Háborúellenes Gyűléseken. Fásy Ádám a Borsnak sem először vallott értékrendjéről, és most is szívesen nyilatkozott a lap tudósítójának.

Fásy Ádám a hatvani Háborúellenes Gyűlésen fogalmazta meg fontos békepárti üzenetét (Fotó: Mediaworks)

Fásy Ádám: Örülök, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr ezt az utat választotta

„Aki békét akar, az velünk tart.”

A békesség, a nyugalom és a szeretet mindig a legfontosabb emberi értékek.

„Ezt támogatni kell! Örülök, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr ezt az utat választotta Magyarország számára. Ő azt akarja, hogy boldogok legyenek az emberek. Mert, ha a családok boldogok, akkor ott fejlődés van, és ha fejlődés van, mindenki jól él. Nagyon oda kell figyelni minden szavára és be kell tartani! Aki a jövőt szereti, és stabilan szeretne megélni a családjával, az csak ezen az úton halad tovább” – fogalmazta meg markáns, a béke melletti kiállását Fásy Ádám a hatvani Háborúellenes Gyűlésen.

Orbán Viktor: A háború és a béke csatájában a béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni

Ahogy azt a Háborúellenes Gyűlések résztvevői már megszokhatták, az eseményt ezúttal is Orbán Viktor zárta. „Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – köszöntötte az egybegyűlteket a miniszterelnök. Orbán Viktor a háborús helyzet kapcsán elárulta: ő már évekkel ezelőtt leült az ukrán elnökkel, és felajánlotta neki, hogy közbenjár az érdekében Moszkvában, és megpróbál kitárgyalni egy tűzszünetet. „Azt nem mondom, hogy kinevetett, de nyersen elutasító volt.”

Zelenszkij nem csak azt mondta, hogy az idő nekik dolgozik, de azt is, hogy le fogják győzni az oroszokat a frontvonalon, és elégtételt fognak velük fizettetni.

Emlékeztetett: Európa a háború támogatása mellett döntött, ami egy idő után a katonák küldését is jelenti majd. Nekünk ebből ki kell maradnunk, de ez persze nem egyszerű feladat. „Az a dolgunk, hogy nemet mondjunk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborún!”

Naponta kell azért harcolnom, hogy eljuttassam az emberekhez: legyenek észnél. A háború és a béke csatájában a béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni

– zárta szavait a miniszterelnök.