Szoboszlai az Instagramon reagált; ráfázhat a bénázó Liverpool

Szoboszlai Dominik megjelent Haaland oldalán
Szoboszlai Dominik káprázatos gólt lőtt szabadrúgásból a Liverpool-Manchester City meccsen, a nyerő ember mégis Erling Haaland volt az angol rangadón. A vendégek 2-1-es sikerét a norvég támadó az Instagramon ünnepelte meg, a kiállított Szoboszlai Dominik pedig nem bírta ki, hogy ne reagáljon a bejegyzésre.
Miért bénázik a Liverpool Szoboszlaival?
Nem véletlenül hozta a frászt a Liverpool-rajongókra Szoboszlai Dominik múlt heti nyilatkozata, amikor az angol sztárklub magyar futballistája elárulta: még mindig nincs semmi fejlemény a régóta húzódó szerződéshosszabbításai tárgyalásaival kapcsolatban; szuperül érzi magát az Anfielden, de egyelőre várja a megfelelő ajánlatot a főnökeitől. A Vörösök hívei attól tartanak, hogy mielőtt a klubvezetőik kapcsolnának, Szoboszlaira lecsaphat egy tehetős kérője. Spanyol lapértesülés szerint a Real Madrid pontosan ezt tervezi.
Hazavárta a Tottenham a Fradi edzőjét
A héten edzőkeresésbe fogott a Tottenham, a klub ugyanis hét hónap után menesztette a dán Thomas Frankot. A jelöltek között van Robbie Keane neve, a Fradi mestere játékosként nyolc éven át volt közönségkedvenc a Spursnél. Korábbi csapattársa nem kertelt, gondolkodás nélkül ír barátjára bízta volna a csapatot.
