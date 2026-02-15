Szoboszlai az Instagramon reagált; ráfázhat a bénázó Liverpool

Szoboszlai Dominik és a Liverpool, Robbie Keane és a Tottenham - ők a Metropol legolvasottabb cikkeinek főszereplői a héten.

Szoboszlai Dominik megjelent Haaland oldalán

Szoboszlai Dominik káprázatos gólt lőtt szabadrúgásból a Liverpool-Manchester City meccsen, a nyerő ember mégis Erling Haaland volt az angol rangadón. A vendégek 2-1-es sikerét a norvég támadó az Instagramon ünnepelte meg, a kiállított Szoboszlai Dominik pedig nem bírta ki, hogy ne reagáljon a bejegyzésre.

A részleteket ide kattintva olvashatod el.

Szoboszlai Dominik bombagólja pontot sem ért a rangadón / Fotó: Liverpool FC

Miért bénázik a Liverpool Szoboszlaival?

Nem véletlenül hozta a frászt a Liverpool-rajongókra Szoboszlai Dominik múlt heti nyilatkozata, amikor az angol sztárklub magyar futballistája elárulta: még mindig nincs semmi fejlemény a régóta húzódó szerződéshosszabbításai tárgyalásaival kapcsolatban; szuperül érzi magát az Anfielden, de egyelőre várja a megfelelő ajánlatot a főnökeitől. A Vörösök hívei attól tartanak, hogy mielőtt a klubvezetőik kapcsolnának, Szoboszlaira lecsaphat egy tehetős kérője. Spanyol lapértesülés szerint a Real Madrid pontosan ezt tervezi.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Szoboszlai Dominik (jobbra) novemberben még a Liverpool nyerőembere volt a Real Madrid elleni 1-0-s BL-rangadón

(Fotó: PA Images)

Hazavárta a Tottenham a Fradi edzőjét

A héten edzőkeresésbe fogott a Tottenham, a klub ugyanis hét hónap után menesztette a dán Thomas Frankot. A jelöltek között van Robbie Keane neve, a Fradi mestere játékosként nyolc éven át volt közönségkedvenc a Spursnél. Korábbi csapattársa nem kertelt, gondolkodás nélkül ír barátjára bízta volna a csapatot.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.