Első a barátság vagy a klub? Szoboszlai húzásának nem fognak örülni Liverpoolban

Kikezdhetetlen Szoboszlai Dominik népszerűsége a Liverpool FC hívei körében, ám a vasárnap történtek aligha tesznek jót a megítélésének. Persze nem a Manchester City elleni rangadón (1-2) még vezetést jelentő látványos szabadrúgásgólja és pazar játéka, de még csak nem is a meccs hajrájában elkövetett hibái és kiállítása miatt orrolhatnak meg rá a szurkolók, hanem az ellenfél nyerőemberének bizonyult Erling Haalanddal kötött régi barátsága okán.

Szoboszlai Dominik és Erling Haaland a végén megráncigálták egymást, de a rangadó után a magyar Liverpool-sztár gratulált barátjának Fotó: Getty Images

Szoboszlai korábbi salzburgi csapat- és szobatársa, a jelenleg Angliában is a szomszédságában lakó Haaland előbb fejjel gólpasszt adott az egyenlítő Bernardo Silvának, majd tizenegyesből fordított. Az már csak hab volt a tortán, hogy a Liverpool–Manchester City rangadó 100. percében éppen a két jó barát futott versenyt és ráncigálta egymást a Pool üres kapujába tartó Cherki-lövés után. Ekkor Szoboszlai megakadályozta ugyan az újabb kapott gólt a norvég csatár visszahúzásával, de kiállították miatta, és ki kell hagynia csapata szerdai (21.15, tv: Spíler 1), sunderlandi bajnokiját. Legjobbjuk kiesése már önmagában pofonnal felérő hír az amúgy is ezer sebből vérző liverpooliak számára, de ilyen előzmények után az sem arathat osztatlan sikert, hogy Szoboszlai lájkolta az ellenfél nyerőemberének diadalittas Instagram-posztját.

Szoboszlai Dominik is lájkolta az ellenfél nyerőembere, Erling Haaland diadalittas posztját

Fotó: Instagram

Mi vagyunk a Manchester City

– kürtölte világgá Haaland büszkén az Anfielden aratott City-diadal után, a végeredményt beállító büntetője utáni gólöröme képével, amelynek több százezer kedvelője között feltűnt Szoboszlai neve is.

Szoboszlai Dominik és Erling Haaland hét éve barátok

A két sztár még 2019-ben, egy évig játszott együtt a Red Bull Salzburgban. Haaland érkezése után egyből megtalálták a közös hullámhosszt (erre bizonyság az alábbi salzbrgi videón egymás ugratása), az akkor kötött barátságuk máig kitart.

Noha előbb a német Bundesligában, 2023 nyarától pedig az angol Premier League-ben szolgálnak rivális élklubokat (Szoboszlai az RB Leipzig érintésével igazolt a Liverpoolhoz, míg Haland a Borussia Dortmund, Manchester City utat járta be), a kapcsolatuk továbbra is remek. Angliában egymás szomszédságában laknak, és Haaland tizenegyese előtt, majd a rangadó végén történt kölcsönös ráncigálásuk után az ítéletre várva is kedélyesen beszélgettek. Utóbb a City klasszisa nehezményezte is, hogy kiállították magyar cimboráját.