Orbán Viktor: Nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is
„A következő két hétben mindenkinek mondják el, mi a tétje ennek a választásnak!”
Országjárása során Orbán Viktor a kormány eddig elért eredményei mellett arról is beszél, mi a tétje az előttünk álló választásnak. Mit veszíthetnek, milyen terhek sújthatják a magyarokat, ha nem a Fidesz–KDNP mellett teszik le a voksukat. A vasárnap közzétett videóban a miniszterelnök elmondta, mit tehetnek azok, akik a jelenlegi kormányt támogatják. Sőt, lelkesítőn azt is elmondta: „nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is!”
Most nem a kockáztatás ideje van. Április 12-én menjünk biztosra! A Fidesz a biztos választás!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videó mellé.
