Óriási veszélyeket hordoz az, amit a beszervezett tiszás ügynökök tesznek Magyarország szuverenitása ellen

Megrázó videót tett közzé szombaton a kormányzat. A felvételből egyértelműen kiderül, hogy az egyik tiszás informatikus idegen szolgálatokkal került kapcsolatba. Mindezt egy hackercsoporttal együttműködve tette, és kizárólag Ukrajna érdekeit szem előtt tartva hajtott végre műveleteket, Magyarország szuverenitása persze a legkevésbé sem érdekelte.

A beszervezett ügynököt nem érdekelte Magyarország szuverenitása

A videófelvétellel ismét, immár sokadszor is bebizonyosodott, hogy az ukránok valóban beszervezhették a Tisza Párt informatikusát, hiszen ezt ő maga mondta el.

De ezt erősíti az az interjú is, amelyet a TV2 készített.

Az oknyomozó anyagban egy példa nélküli pártfinanszírozási botrány körvonalazódik. A TV2-nek nyilatkozó volt ukrán kém szavaiból ugyanis egyértelműen kiderül, hogy fél éve, hetente közel 2 milliárd forintnyi euróval támogatják Volodimir Zelenszkijék a Tisza Párt kampányát.

A férfi elmondta azt is, hogy a magyar hatóságok által feltartóztatott aranykonvoj szállítmányából is jutott volna feketepénz Magyar Péteréknek.

Magyarország szuverenitása a Tiszának cseppet sem számít

Ez azonban nem minden. A Tisza Párt ugyanis adócsomagjával azt tervezi, hogy mindent és mindenkit megadóztat. A fiatalokat, az időseket, és a családosokat is. Ebből a multik és a bankok mellett futna Ukrajnának is, a háború további finanszírozására. Magyar Péter ugyanis Brüsszel bábja, és az ukrán elnök közeli jó barátja, aki minden utasítást betart.

Itt azonban nem állt volna meg Magyar Péter, aki nemcsak súlyos sarcokat tervez bevezetni a magyar emberek ellen, hanem még a jelenlegi kedvezményeket is elvenné. Így előbb a 14., majd a 13. havi nyugdíjat, a nőknek járó szja- kedvezményt, de még a családosok, és fiatalok számára járó lakásvásárláshoz juttatott kedvezményeket is.

Eközben Orbán Viktor minden erejével azon dolgozik, hogy megvédje Magyarország szuverenitását. A miniszterelnök egyértelműen kijelentette, amíg ő vezeti az országot, egyetlen fillér sem fog Ukrajnába kerülni Magyarországról, és az Európai Unió felelőtlen döntését sem támogatja, amely óriási hitelt venne fel, hogy tovább támogassa a háborút. Egy akkora hitelt ugyanis nemcsak mi, a gyerekeink, hanem még az unokáink is nyögnének. Pont ezért vétózta meg az eszement kezdeményezést a miniszterelnök.