Itt vannak a legfontosabb részleteket a tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatban

Miről is van pontosan szó? Adott egy fiatal férfi, H.D., aki a Tisza Párt informatikusaként dolgozott. Csakhogy eléggé úgy tűnik, hogy közben az ukránoknak is bedolgozott. Mégpedig nem is akárhogyan: először még csak az ukrán kibervédelemben látott el védelmi feladatokat, majd a megbízóktól már egyre inkább Oroszországot támadó munkákat kapott. Ezt a magyar kémelhárításnak is sikerült kiszimatolnia, de még mielőtt lépni tudott volna, Szabó Bence, a Tisza által felkapott rendőr mindent borított. Hosszú hónapok, ha nem évek munkáját tette ezáltal semmissé. A Ripost összegyűjtötte a tiszás ügynökbotrány legfontosabb részleteit.

A tiszás ügynökbotrány nyilvánosságra hozott meghallgatásának egy részlete (Forrás: Magyarország Kormánya)

Szombat délelőtt óta nyilvános az ukrán titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló informatikus meghallgatása. Az 50 perces videót az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) tette közzé, íme a legfontosabb részletek:

1. Fokozatosan történt a beszervezés

H.D. a videóban elismeri, külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. Ez az egész beszervezés egy észtországi informatikai képzéssel indult (aminek háttere megkérdőjelezhető, az ott kapott diplomát H.D. a mai napig nem tudta „validálni”). Ott idővel elkezdték megbízni Ukrajnát védő műveletekkel, amik orosz hecker csapatok kibertámadásai ellen irányultak.

Amikor kitört az ukrajnai háború, engem az nagyon felzaklatott. A mai napig emlékszem arra a napra. És úgy gondoltam, hogy ez így nincs rendjén. Akárhogy is, ez egy proxiháború Amerika és Oroszország között, szerencsétlen civilek vannak ott kitéve a háborúnak és az egész egy szemét dolog. És én úgy éreztem, hogy bár nem volt, nincs egy olyan kiemelkedő tudásom, de mégis csak egy olyan informatikai tudásom van, ami hasznosítható olyan szempontból, hogy a nem éppen fényes kibervédelmi állapotok Ukrajnában, azokat kicsit támogassam illetve arra is, hogy gyűjtsek Ukrajnának

– fogalmaz a videóban H.D.

Frissítettünk rendszereket, ráraktunk ips-t, konfiguráltunk, elemeztünk bejövő hálózati forgalmat és javítottuk a rendszereket. Elég sok ilyen Skadás embert megismertem, mert nyilván a Skada rendszereket elég gyakran támadják. A Skadához annyira nem értek, de szerettem volna segíteni ezt az ukrán célt, hogy megvédjék a hazájukat

— magyarázza a videóban. Hogy pontosan mindezt miért? Hát azért, mert H.D. része akart lenni az orosz terjeszkedés megfékezésének, amit állítása szerint támogattak az észtek is.