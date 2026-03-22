Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok helyzete becsületbeli ügy

„A nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy, amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a nyugdíjasok számíthatnak biztonságra és megbecsülésre” – fogalmazott Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videójában. A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett, februárban a szépkorúak dupla nyugdíjat kaptak, és megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is. A januári rendkívüli hideg idején rezsivédelemmel segített a kormány, az iráni konfliktus miatti helyzet enyhítésére bevezetett védett üzemanyagárból pedig a nyugdíjasok is részesülnek – sorolta.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt)

Nyitrai Zsolt leszögezte: A nyugdíjakat nem csökkenteni vagy megadóztatni kell, hanem növelni.

A videóban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott: Ahogyan a digitális forradalom átalakítja a magyar közigazgatást, úgy a Gondosóra is digitális áttörést hozott a gondoskodás kultúrájában és a szolgáltató állam működésében.

Elmondta, a magyar kormány elkötelezett a közigazgatás modernizációja mellett is, és ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb része az idősek biztonsága.

„Ezen a területen is léptünk egy nagyot előre, hiszen mostantól már nem csupán személyesen, hanem egy új applikáció segítségével, a DÁP-pal, kényelmesen, gyorsan és biztonságosan beléphetünk az alkalmazásba” – fogalmazott Navracsics Tibor, hozzátéve: kevesebb jelszó, több nyugalom.

A tárcavezető úgy fogalmazott: Gondosóra – a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.