Orbán Viktor jelentette be az örömteli hírt: hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Gondosóra-program
Óriási a népszerűsége a programnak.
A Gondosóra-program még 2022-ben indult mára pedig már igazi sikertörténtetté vált. Az óra már rengeteg életet mentett meg, és most a téli időjárási viszonyok közepette is nagy segítséget nyújthat.
Orbán Viktor személyesen adja át az egymilliomodik Gondosórát
Nem véletlen, hogy az idősek előszeretettel használják az eszközt. A program pedig most hatalmas mérföldkőhöz érkezett. Ugyanis meglett az egymilliomodik Gondosóra-tulajdonos, akinek személyesen Orbán Viktor miniszterelnök fogja átadni az eszközt.
Hahó, facebookosok! Úton vagyok, most átvergődöm itt az akadályokon és eljutok a XI. kerületbe, átfogom adni az egymilliomodik Gondosórát. Gondosóra egy újítás, mi vezettük be, idősek kapják, ingyen van, életet menthet. Ha jogosult vagy rá, de még nem kérted, feltétlenül jelentkezett
- tanácsolta a kormányfő a hírcsatornájára feltöltött videójában.
