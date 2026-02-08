- "Máshol nincs Európában ilyen, csak minálunk" - mutatjuk a szombathelyiek véleményét a februári támogatásokról
- Lélegzetelállító videót osztott meg Orbán Viktor
- Brüsszel és a Tisza Párt Ukrajnát és a háborút támogatja – íme, a szombathelyiek véleménye erről!
- Kökény Dani: A hangulat- és gyűlöletkeltés nem szül békét
Orbán Viktor elárulta, mi a legnagyobb fenyegetés
„Ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem, hogy innen visznek el valamit, ami nélkül mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot.”
„Ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem, hogy innen visznek el valamit, ami nélkül mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot” – mondja frissen megosztott videójában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok. Ez a mi pénzünk is. Nem adjuk oda! A választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Magyarországot.
– írat Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ezzel a mondattal zárta bejegyzését: „A Fidesz a biztos választás!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre