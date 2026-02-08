Orbán Viktor elárulta, mi a legnagyobb fenyegetés

„Ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem, hogy innen visznek el valamit, ami nélkül mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot” – mondja frissen megosztott videójában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás!” (Fotó: NurPhoto via AFP)

1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok. Ez a mi pénzünk is. Nem adjuk oda! A választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Magyarországot.

– írat Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ezzel a mondattal zárta bejegyzését: „A Fidesz a biztos választás!”



