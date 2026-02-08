- Orbán Viktor: Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk
Orbán Viktor: Aki fiatalon a Tisza Pártra szavaz, a jövője ellen szavaz
A miniszterelnök a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen szólt a fiatalokhoz.
Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen köszöntött fel egy aznap a születésnapját ünneplő fiatalt, Kovács Olivért. A spontán helyzet kapcsán a miniszterelnök szólt pár szót a magyar fiatalokhoz. A kormányfő azt mondta, ők a mi gyerekeink, a szerencsésebbeknek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük.
Nyugodtan bízhatunk a fiatalokban, beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk. A legnehezebb ügyeket – politikai ügyeket – is meg tudjuk velük beszélni
– jelentette ki a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy nem mondanak le a fiatalokról. Arra kéri őket, hogy április 12-én ők is menjenek el szavazni.
Aki fiatalként a Tisza Pártra szavaz, a saját jövője ellen szavaz. Aki a Fideszre szavaz, a saját jövője mellett szavaz!
– emelte ki a kormányfő, majd azt üzente a fiataloknak, hogy ne a kormány ellen lázadjanak, mert az nem nehéz. Lázadjanak inkább Brüsszel ellen, az igazi veszély ugyanis ott van.
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:
