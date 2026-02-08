Orbán Viktor: Aki fiatalon a Tisza Pártra szavaz, a jövője ellen szavaz

Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen köszöntött fel egy aznap a születésnapját ünneplő fiatalt, Kovács Olivért. A spontán helyzet kapcsán a miniszterelnök szólt pár szót a magyar fiatalokhoz. A kormányfő azt mondta, ők a mi gyerekeink, a szerencsésebbeknek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük.

Orbán Viktor ismét telt ház előtt válaszolt a nézők kérdéseire, ezúttal a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Nyugodtan bízhatunk a fiatalokban, beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk. A legnehezebb ügyeket – politikai ügyeket – is meg tudjuk velük beszélni

– jelentette ki a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy nem mondanak le a fiatalokról. Arra kéri őket, hogy április 12-én ők is menjenek el szavazni.

Aki fiatalként a Tisza Pártra szavaz, a saját jövője ellen szavaz. Aki a Fideszre szavaz, a saját jövője mellett szavaz!

– emelte ki a kormányfő, majd azt üzente a fiataloknak, hogy ne a kormány ellen lázadjanak, mert az nem nehéz. Lázadjanak inkább Brüsszel ellen, az igazi veszély ugyanis ott van.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza: