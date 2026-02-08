RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Aki fiatalon a Tisza Pártra szavaz, a jövője ellen szavaz

A miniszterelnök a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen szólt a fiatalokhoz.

Megosztás
Szerző: WM
Létrehozva: 2026.02.08. 08:05
Módosítva: 2026.02.08. 10:41
Háborúellenes Gyűlés szombathely Orbán Viktor

Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen köszöntött fel egy aznap a születésnapját ünneplő fiatalt, Kovács Olivért. A spontán helyzet kapcsán a miniszterelnök szólt pár szót a magyar fiatalokhoz. A kormányfő azt mondta, ők a mi gyerekeink, a szerencsésebbeknek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Orbán Viktor ismét telt ház előtt válaszolt a nézők kérdéseire, ezúttal a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Nyugodtan bízhatunk a fiatalokban, beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk. A legnehezebb ügyeket – politikai ügyeket – is meg tudjuk velük beszélni

jelentette ki a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy nem mondanak le a fiatalokról. Arra kéri őket, hogy április 12-én ők is menjenek el szavazni. 

Aki fiatalként a Tisza Pártra szavaz, a saját jövője ellen szavaz. Aki a Fideszre szavaz, a saját jövője mellett szavaz!

– emelte ki a kormányfő, majd azt üzente a fiataloknak, hogy ne a kormány ellen lázadjanak, mert az nem nehéz. Lázadjanak inkább Brüsszel ellen, az igazi veszély ugyanis ott van. 

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu