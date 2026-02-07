Orbán Viktor: Az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra

Ezúttal Szombathelyen rendezte meg a Digitális Polgári Körök a következő Háborúellenes Gyűlést. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: MW

A 80-as évek közepén elkezdtük azt a szervezkedést, amiből később kinőtt a Fidesz. A szervezkedésnek a legerősebb vidéki lába Szombathelyen volt

– fogalmazott Orbán Viktor a Magyar Nemzet szerint.

A miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen elmondta: Szombathely politikai értelemben az ország közepét jelentette számukra.

A kormányfő köszönetet mondott Hende Csabának, aki nélkül nem állnának ma ott, a 2002-es választás után ugyanis újra kellett szervezni a polgári jobboldalt, és ennek oroszlánrészét ő vállalta magára.

Orbán Viktor: A fiatalok a mi gyerekeink

A kormányfő a fiatalokról szólva azt mondta, a fiatalok a mi gyerekeink, a szerencsésebbnek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük.

Az alma nem esik messze a fájától, van, hogy elgurul, de nem esik messzire

– jegyezte meg. Hozzátette: nem mondanak le a fiatalokról.

Aki fiatalon a Tiszára szavaz, az ugyanis saját jövője ellen szavaz. A kormányfő szerint ezzel még nem értünk el minden fiatalt. Ő így lett Újpest szurkoló, a családban ugyanis mindenki Fradi szurkoló volt.

Azóta persze megváltozott az élet, és most a Puskás Akadémiának szurkol. A fiataloknak üzenve azt mondta, vegyék komolyan magukat. Azt mondta, ne a magyar kormány ellen lázadjanak, hanem Brüsszel ellen.

Brüsszelben háborús tervet hajtanak végre

A miniszterelnök elmondta, hogy minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz, ezért nem unnak rá a háborúellenes gyűlésekre. Kiemelte, hogy a NATO főtitkár azt mondta a héten, hogy katonákat fognak állomásoztatni Ukrajnában.

Míg Manfred Weber elmondta, hogy olyan katonákat akar Ukrajnában látni, akiknek a ruháján európai szimbólumok vannak. Mi nem akarunk látni ilyen katonákat Ukrajna területén, különösen nem magyar fiatalokat

– tette hozzá.

A kormányfő szerint egy tervet hajtanak végre az uniós vezetők, amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása, a fegyvergyártás felpörgetése.

Ma az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra és kimondták, hogy 2030-ra készen kell állni a háború megvívására

Orbán Viktor szerint a 2026-os a háború előtti utolsó választás. „Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni” – tette hozzá.