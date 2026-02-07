- Az eddigi legfelemelőbb Háborúellenes Gyűlésnek lehettünk szemtanúi: Nézd vissza képekben!
Orbán Viktor: Az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra
Orbán Viktor beszédet mondott a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen.
Ezúttal Szombathelyen rendezte meg a Digitális Polgári Körök a következő Háborúellenes Gyűlést. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.
A 80-as évek közepén elkezdtük azt a szervezkedést, amiből később kinőtt a Fidesz. A szervezkedésnek a legerősebb vidéki lába Szombathelyen volt
– fogalmazott Orbán Viktor a Magyar Nemzet szerint.
A miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen elmondta: Szombathely politikai értelemben az ország közepét jelentette számukra.
A kormányfő köszönetet mondott Hende Csabának, aki nélkül nem állnának ma ott, a 2002-es választás után ugyanis újra kellett szervezni a polgári jobboldalt, és ennek oroszlánrészét ő vállalta magára.
Orbán Viktor: A fiatalok a mi gyerekeink
A kormányfő a fiatalokról szólva azt mondta, a fiatalok a mi gyerekeink, a szerencsésebbnek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük.
Az alma nem esik messze a fájától, van, hogy elgurul, de nem esik messzire
– jegyezte meg. Hozzátette: nem mondanak le a fiatalokról.
Aki fiatalon a Tiszára szavaz, az ugyanis saját jövője ellen szavaz. A kormányfő szerint ezzel még nem értünk el minden fiatalt. Ő így lett Újpest szurkoló, a családban ugyanis mindenki Fradi szurkoló volt.
Azóta persze megváltozott az élet, és most a Puskás Akadémiának szurkol. A fiataloknak üzenve azt mondta, vegyék komolyan magukat. Azt mondta, ne a magyar kormány ellen lázadjanak, hanem Brüsszel ellen.
Brüsszelben háborús tervet hajtanak végre
A miniszterelnök elmondta, hogy minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz, ezért nem unnak rá a háborúellenes gyűlésekre. Kiemelte, hogy a NATO főtitkár azt mondta a héten, hogy katonákat fognak állomásoztatni Ukrajnában.
Míg Manfred Weber elmondta, hogy olyan katonákat akar Ukrajnában látni, akiknek a ruháján európai szimbólumok vannak. Mi nem akarunk látni ilyen katonákat Ukrajna területén, különösen nem magyar fiatalokat
– tette hozzá.
A kormányfő szerint egy tervet hajtanak végre az uniós vezetők, amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása, a fegyvergyártás felpörgetése.
Ma az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra és kimondták, hogy 2030-ra készen kell állni a háború megvívására
Orbán Viktor szerint a 2026-os a háború előtti utolsó választás. „Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni” – tette hozzá.
Orbán Viktor emlékeztetett: az ukránok az Európai Uniótól kértek 1500 milliárd dollárt.
Ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket Magyarországról elviszik
A Tisza Párt nem tud nemet mondani
A miniszterelnök a jelenlegi helyzet kapcsán érzékeltette, a Tisza Pártnak mindössze 27 tagja van, nem ez az ellenfél, hiszen Szombathelyen több tagjuk van a kormánypártoknak, mint a Tisza Pártnak összesen.
Az igazi ellenfelünk Brüsszel, aki olyan kormányt akar hatalomra juttatni, hogy a magyarok pénzét Brüsszelbe küldjék. A választás így nem arról szól, hogy mi lesz Magyarországon, hanem hogy mi lesz Magyarországgal
Orbán Viktor szerint nemzetközi ügyekben jól látszik, hogy mi a különbség a magyar és a brüsszeli út között. Hozzátette: azért léptek ki a néppártból, mert rájuk akarták kényszeríteni migráció kérdésében a brüsszeli politikát. Erre a magyar kormány nem volt hajlandó. Hozzátette: aki a Néppártban van, az végre fogja hajtani, amit ott mondanak.
Nem fognak tudni nemet mondani
– jegyezte meg a Tisza Párt kapcsán.
Ukrajna bajt jelent
Orbán Viktor arra kérte a jelenlevőket, üzenjék meg a kárpátaljai magyaroknak, hogy velük vannak. Az a magyar, aki meghal a fronton, annak a családján a magyar kormány segít. Szijjártó Péternek ezt a kérdést napi renden kell tartania, ugyanis emellett nem lehet elmenni szó nélkül. Mindennek meglesz a kellő következménye, ugyanis mindennek következménye van.
Nem fogjuk hagyni, hogy packázzanak velünk, egy másik világban vagyunk
– szögezte le. A kormányfő azt mondta, az ő álláspontja, hogy az ukránokat nem szabad beengedni az unióba.
Abból baj lehet, ha egy katonai, és egy gazdasági szövetségbe kerülünk velük. Az első az, hogy bele ránthatnak bennünket a háborúba. Másfelől a mezőgazdaságunk, az abban dolgozók tönkre mennek, de ez minden árucsoportban így lenne. Ezek tönkre tennék a közép-európai gazdaságot – mondta. Hozzátette: az ukránokkal együtt kell működni, de tagságról szó sem lehet.
Azt is mondta, az ukránoknak fel kell adni azt a követelést, hogy Magyarországot lehasítsák az olcsó orosz energiáról. – Amíg Ukrajna ezt csinálja, addig Ukrajna az ellenségünk – tette hozzá.
