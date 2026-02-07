RETRO RÁDIÓ

Az eddigi legfelemelőbb Háborúellenes Gyűlésnek lehettünk szemtanúi: Nézd vissza képekben!

Itt tudod visszanézni a Háborúellenes Gyűlés eseményét, ha lemaradtál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 13:35
Háborúellenes Gyűlés Rákay Philip Orbán Viktor

Ismét fontos kérdések hangzottak el a február 7-én tartott Háborúellenes Gyűlésen, Szombathelyen. Itt tudod visszanézni a DPK eseményét, ha lemaradtál.

Ismét fontos kérdések hangzottak el a február 7-én tartott Háborúellenes Gyűlésen.
Ismét fontos kérdések hangzottak el a február 7-én tartott Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: MW

Ezúttal is Radics Gigi és Curtis nyitotta az eseményt, amelyet Rákay Philip folytatott frappáns megjegyzéseivel a közönség örömére. Azonban mindenkit Orbán Viktor beszéde foglalkoztatott a leginkább, mint mindig.

A Háborúellenes Gyűlést itt tudod visszanézni:

Ezek voltak a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai!

fotóma, 13:28

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu