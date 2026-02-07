- Orbán Viktor: Az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra
- "Nincs még egy ilyen vezető" - nyilatkozta Szabó Zsófi Orbán Viktorról
- Szijjártó Péter: "Mi azon dolgozunk, hogy továbbra is szájtátva figyelje a világ, hogy a magyar édesanyáknak nem kell adót fizetni"
- "Mi nem magunkért akarunk győzni, hanem minden magyarért, minden vasiért"
Az eddigi legfelemelőbb Háborúellenes Gyűlésnek lehettünk szemtanúi: Nézd vissza képekben!
Itt tudod visszanézni a Háborúellenes Gyűlés eseményét, ha lemaradtál.
Ismét fontos kérdések hangzottak el a február 7-én tartott Háborúellenes Gyűlésen, Szombathelyen. Itt tudod visszanézni a DPK eseményét, ha lemaradtál.
Ezúttal is Radics Gigi és Curtis nyitotta az eseményt, amelyet Rákay Philip folytatott frappáns megjegyzéseivel a közönség örömére. Azonban mindenkit Orbán Viktor beszéde foglalkoztatott a leginkább, mint mindig.
A Háborúellenes Gyűlést itt tudod visszanézni:
