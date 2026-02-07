Az eddigi legfelemelőbb Háborúellenes Gyűlésnek lehettünk szemtanúi: Nézd vissza képekben!

Ismét fontos kérdések hangzottak el a február 7-én tartott Háborúellenes Gyűlésen, Szombathelyen. Itt tudod visszanézni a DPK eseményét, ha lemaradtál.

Ismét fontos kérdések hangzottak el a február 7-én tartott Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: MW

Ezúttal is Radics Gigi és Curtis nyitotta az eseményt, amelyet Rákay Philip folytatott frappáns megjegyzéseivel a közönség örömére. Azonban mindenkit Orbán Viktor beszéde foglalkoztatott a leginkább, mint mindig.

A Háborúellenes Gyűlést itt tudod visszanézni: