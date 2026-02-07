- Ukrajna beszállt a Tisza kampányába
Orbán Viktor: Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést Szombathelyen
Zelenszkij fenyegetőzik, Brüsszel európai katonákat küldene a frontra, a Tisza pedig bevezetné a sorkatonaságot. Ezért is van szükség a Háborúellenes Gyűlésre.
Folytatódik a Digitális Polgári Körök országjárása, ezúttal Szombathelyen, amely a Hír TV felületein élőben is követhető lesz. Az esemény kapcsán Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a legégetőbb témákra.
Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést Szombathelyen. Tartsanak velünk!
– írja a kormányfő.
