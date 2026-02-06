„Magasba a zászlókat, fel, győzelemre!” - különleges videóval üzent Orbán Viktor
A közösségi oldalán osztotta meg a felvételt a miniszterelnök. Orbán Viktor üzent is vele!
Orbán Viktor a legutóbb posztjában egy számára kedves gyerekkori emléket idézett fel, hogy milyen volt Trabanttal Brnoba utazni. A miniszterelnök pedig most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett.
Orbán Viktor: Magasba a zászlókat, fel, győzelemre!
A kormányfő ezúttal egy különleges videót mutatott a közösségi oldalán, amelyben az utóbbi időszak legjobb pillanatait sűrítette össze 23 másodpercbe. Orbán Viktor posztjához egy magától idézetet fűzött:
Magasba a zászlókat, fel, győzelemre!
