„Magasba a zászlókat, fel, győzelemre!” - különleges videóval üzent Orbán Viktor

A közösségi oldalán osztotta meg a felvételt a miniszterelnök. Orbán Viktor üzent is vele!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 21:25
videó Orbán Viktor üzenet

Orbán Viktor a legutóbb posztjában egy számára kedves gyerekkori emléket idézett fel, hogy milyen volt Trabanttal Brnoba utazni. A miniszterelnök pedig most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett.

Orbán Viktor Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Orbán Viktor: Magasba a zászlókat, fel, győzelemre!

A kormányfő ezúttal egy különleges videót mutatott a közösségi oldalán, amelyben az utóbbi időszak legjobb pillanatait sűrítette össze 23 másodpercbe. Orbán Viktor posztjához egy magától idézetet fűzött:

Magasba a zászlókat, fel, győzelemre!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
