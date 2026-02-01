RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Az ember értékét az elvégzett munkája minősége adja

A miniszterelnök Hatvanban, a szombati Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 15:15
Módosítva: 2026.02.01. 16:19
Háborúellenes Gyűlés Tisza Párt Orbán Viktor

Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen nézői kérdésre válaszolva beszélt a cigány–magyar együttélésről is. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy 2010-ben a kormány szövetséget kötött a romákkal. 

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV
Orbán Viktor Hatvanban hosszasan beszélt a cigányság helyzetéről (Fotó: mw)

Egy embernek az értékét az elvégzett munkájának a minősége adja, nem a származása, még csak nem is az iskolája!

– jelentette ki Orbán Viktor a telt házas eseményen. A miniszterelnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy 2010-ben szövetséget kötöttek a romákkal, aminek meg is lett a gyümölcse:

Megdupláztuk a felsőfokú végzettséggel rendelkező cigány honfitársaink számát, több mint megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és ők munkát is találtak a munkaerőpiacon.

Orbán Viktor szerint nagyon nagy szó, hogy ma már az emberek rájöttek, nem segélyből, hanem munkából kell megélniük.

Gratulálok azoknak a cigány honfitársainknak, akik munkanélküliből elmentek közfoglalkoztatottnak, onnan meg elmentek a piacra dolgozni.

A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán kiemelte, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, és ott balhét csináljanak. 

Ezt nem fogjuk elfogadni!

– húzta alá. A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak szerepel azoknak a priuszában, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és eresztették rá a fideszesekre.

Álljunk meg egy pillanatra! Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz!

– idézte Orbán Viktor szavait a Ripost.

 

