Hevesi Tamás hangos sikert aratott a Háborúellenes Gyűlésen
Most szombaton Hatvan városában folytatódik a Háborúellenes Gyűlés sorozat. Itt lépett színpadra Hevesi Tamás, aki ezzel is jelezte: kiáll a béke pártján.
Hevesi Tamás azt szeretné, ha ténylegesen egy életen át játszhatna a közönségnek. Úgy, ahogyan azt 1994-ben megénekelte a mára már örökzöldé vált slágerében. Ezért is nyitotta meg örömmel a hatvani Háborúellenes Gyűlést, szombaton. A zenészt telt ház és hatalmas ováció fogadta, éppúgy ahogyan a korábbi Háborúellenes Gyűléseken színpadra lépő zenészeket-előadókat is.
Hevesi Tamást hatalmas szeretettel fogadták a Háborúellenes Gyűlésen
Hevesi Tamás Hatvanban a már említett slágerével nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést. Az énekes gigaslágere bár több mint három évtizeddel ezelőtt született, de a mondanivalója ma is aktuális. Ezzel a gondolattal lépett a színpadra Hevesi Tamás gigantikus sikere után a Digitális Polgári Körök nagykövete Rákay Philp, aki végül ténylegesen elindította a hatvani Háborúellenes Gyülést, hiszen a telt házas tömeg jelezte, mennyire fontos most a háború ellenes nyílt, egyenes és hangos kiállás – írja Bors.
A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni:
