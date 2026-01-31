Hevesi Tamás hangos sikert aratott a Háborúellenes Gyűlésen

Hevesi Tamás azt szeretné, ha ténylegesen egy életen át játszhatna a közönségnek. Úgy, ahogyan azt 1994-ben megénekelte a mára már örökzöldé vált slágerében. Ezért is nyitotta meg örömmel a hatvani Háborúellenes Gyűlést, szombaton. A zenészt telt ház és hatalmas ováció fogadta, éppúgy ahogyan a korábbi Háborúellenes Gyűléseken színpadra lépő zenészeket-előadókat is.

Hevesi Tamást hatalmas szeretettel fogadták a Háborúellenes Gyűlésen

Hevesi Tamás Hatvanban a már említett slágerével nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést. Az énekes gigaslágere bár több mint három évtizeddel ezelőtt született, de a mondanivalója ma is aktuális. Ezzel a gondolattal lépett a színpadra Hevesi Tamás gigantikus sikere után a Digitális Polgári Körök nagykövete Rákay Philp, aki végül ténylegesen elindította a hatvani Háborúellenes Gyülést, hiszen a telt házas tömeg jelezte, mennyire fontos most a háború ellenes nyílt, egyenes és hangos kiállás – írja Bors.

A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni:



