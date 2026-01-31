RETRO RÁDIÓ

Hevesi Tamás hangos sikert aratott a Háborúellenes Gyűlésen

Most szombaton Hatvan városában folytatódik a Háborúellenes Gyűlés sorozat. Itt lépett színpadra Hevesi Tamás, aki ezzel is jelezte: kiáll a béke pártján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 11:56
Módosítva: 2026.01.31. 12:04
Háborúellenes Gyűlés Hevesi Tamás Hatvan

Hevesi Tamás azt szeretné, ha ténylegesen egy életen át játszhatna a közönségnek. Úgy, ahogyan azt 1994-ben megénekelte a mára már örökzöldé vált slágerében. Ezért is nyitotta meg örömmel a hatvani Háborúellenes Gyűlést, szombaton. A zenészt telt ház és hatalmas ováció fogadta, éppúgy ahogyan a korábbi Háborúellenes Gyűléseken színpadra lépő zenészeket-előadókat is. 

Hevesi Tamás hatalmas sikert aratott a hatvani Háborúellenes Gyűlésen
Hevesi Tamás hatalmas sikert aratott a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. "Ezt egy életen át kell játszani..." (Fotó: MW)

Hevesi Tamást hatalmas szeretettel fogadták a Háborúellenes Gyűlésen 

Hevesi Tamás Hatvanban a már említett slágerével nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést. Az énekes gigaslágere bár több mint három évtizeddel ezelőtt született, de a mondanivalója ma is aktuális. Ezzel a gondolattal lépett a színpadra Hevesi Tamás gigantikus sikere után a  Digitális Polgári Körök nagykövete Rákay Philp, aki végül ténylegesen elindította a hatvani Háborúellenes Gyülést, hiszen a telt házas tömeg jelezte, mennyire fontos most a háború ellenes nyílt, egyenes és hangos kiállás – írja Bors

A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni: 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
