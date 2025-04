Hevesi Tamás: Úgy készülünk, mintha újra az esküvőnkön lennénk

Hevesi Tamás a Hot! magazinnak őszintén mesélt a házasságáról és arról, milyen tervei vannak az évben.

Hevesi Tamás húsvétkor mindig saját maga írja meg a locsolkodóverset (Fotó: Szabolcs László / Verdi Budapest Aquincum / Hot! magazin)

Hot!: Gyerekként vártad a húsvétot? Milyen emlékeid vannak róla?

Hevesi Tamás: Nagyon vártam! Nálunk ez tényleg igazi családi ünnep volt, apukámmal mentem locsolókörútra. Emlékszem, vittem magammal egy kis nejlonzacskót, abba gyűjtöttem a pénzt. Persze volt, ahol „csak” hímes tojást kaptam, aminek gyerekként nem örültem úgy, mint a pénznek. (Nevet.)

Hot!: Manapság hogyan ünneplitek a feleségeddel, Krisztivel?

Hevesi Tamás: Minden évben kiválasztom a legbüdösebb kölnit, és azzal üldözöm Krisztit (dr. Hevesi Krisztina – a szerk.)! Még a kutyusunkat is meglocsolom, de természetesen őt csak szagtalannal, kutyáknak valóval. Mindig én írom meg a verset, egyik évben még dalba is foglaltam a szerzeményemet. Ezeket általában nem tanulom meg, hanem csak a telefonomba írom le, és onnan olvasom fel.

Hevesi Tamás mindennap legalább másfél órát beszélget a feleségével (Fotó: Szabolcs László / Verdi Budapest Aquincum / Hot! magazin)

Hevesi Tamás a mai napig tetszeni szeretne a feleségének

Hot!: Krisztivel már nagyon régóta vagytok együtt. Mi a kapcsolatotok titka?

Hevesi Tamás: A humor nagyon fontos, de nemcsak a párkapcsolatokban, hanem minden kapcsolatban. Emellett a legfontosabb az, hogy mindennap sokat beszélgetünk, még akkor is, ha hullafáradtan, későn érünk haza. Minden egyes nap legalább másfél órát beszélgetünk, elmeséljük, melyikünknek milyen napja volt, és ha esetleg valami feszültség ért valamelyikünket, akkor az kiventiláljuk. A másik titok pedig az, hogy nagyon fontos, hogy ennyi idő után is vonzódjunk egymáshoz. Nem elég, hogy felhúzzuk a gyűrűt, utána is dolgozni kell a kapcsolaton. Mindennap meg kell mutatni, hogy tetszünk a másiknak. Hiába nehéz, azt is el kell mondanunk, ha valami nem tetszik. Megmondjuk, ha esetleg egy ruha vagy egy frizura nem áll jól a másiknak. Csak akkor tudunk igazán együtt fejlődni, ha őszintén megosztjuk egymással, hogy mi nem tetszik vagy esetleg mi bánt bennünket.

Hot!: Van valamilyen közös hagyományotok, ami mindkettőtöknek fontos?

Hevesi Tamás: Krisztivel megfogadtuk, hogy minden évben visszatérünk Mallorcára, mivel ott volt a nászutunk. Nekünk Mallorca az a biztos pont, ahová mindig elmegyünk, de közben persze a világon már számtalan helyre elutaztunk. Mallorcán viszont van egy ottani kilátóhelyünk, ami egy igazi zarándokhely számunkra, ahol minden alkalommal fotózkodunk.

Úgy készülünk, mintha újra az esküvőnkön lennénk. Összehangolva öltözködünk, és újra átéljük azt az érzést, amit a házasságunk kezdetén.

Azóta is mindig csodálatos, hogy ott, a szigeten újra megélhetjük a szerelmet és a közös pillanatokat. Az a fotózás számunkra évről évre egy ünnep.