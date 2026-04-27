RETRO RÁDIÓ

Gyűlnek a bajok, Robbie Keane nem maradt csendben a Fradi meccse után

Hiába nyert a Fradi, nem lehetett boldog az edző. Robbie Keane emberei elfogynak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 19:00
Győzött a Fradi, s már csak egy pont a hátránya a labdarúgó-NB I-ben az éllovas Győr mögött. A Paks elleni 2-0-s sikernek is ugyanakkor meg volt az ára, a gárda elveszítette a kiállított Corbu Mariust. A télen igazolt erdélyi középpályás magyarnak számít, így nélküle nehezebb lesz betartani az MLSZ magyarszabályát. Robbie Keane együttese vasárnap Újpesten játszik rangadót.

Robbie Keane nem lehetett elégedett a Paks legyőzése után sem (Fotó: Kovacs Peter)

A Paks elleni siker után Robbie Keane nem csak a keret fáradtsága miatt panaszkodhatott.

Idegesít Corbu kiállítása, a magyarszabály miatt pláne. Nem hiszem, hogy jogos volt a második sárga lap. Most még nehezebb dolgunk lesz

– fakadt ki a Paks legyőzése után az ír szakember.

Ebben bízhat Robbie Keane

A Győr vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen ellen, ezzel az ETO egy ponttal vezet a Fradi előtt. Borbély Balázs együttesének könnyebb a sorsolása: míg a Fradi Újpestre utazik, majd otthon fogadja a ZTE-t, a győriek a kieső Győrrel otthon játszanak, zárásként pedig Kisvárdára utaznak. Az FTC egyetlen esélye, hogy a hátralévő két meccsen legalább egy ponttal többet szerez, mint a Győr.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
