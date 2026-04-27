Győzött a Fradi, s már csak egy pont a hátránya a labdarúgó-NB I-ben az éllovas Győr mögött. A Paks elleni 2-0-s sikernek is ugyanakkor meg volt az ára, a gárda elveszítette a kiállított Corbu Mariust. A télen igazolt erdélyi középpályás magyarnak számít, így nélküle nehezebb lesz betartani az MLSZ magyarszabályát. Robbie Keane együttese vasárnap Újpesten játszik rangadót.

A Paks elleni siker után Robbie Keane nem csak a keret fáradtsága miatt panaszkodhatott.

Idegesít Corbu kiállítása, a magyarszabály miatt pláne. Nem hiszem, hogy jogos volt a második sárga lap. Most még nehezebb dolgunk lesz

– fakadt ki a Paks legyőzése után az ír szakember.

A Győr vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen ellen, ezzel az ETO egy ponttal vezet a Fradi előtt. Borbély Balázs együttesének könnyebb a sorsolása: míg a Fradi Újpestre utazik, majd otthon fogadja a ZTE-t, a győriek a kieső Győrrel otthon játszanak, zárásként pedig Kisvárdára utaznak. Az FTC egyetlen esélye, hogy a hátralévő két meccsen legalább egy ponttal többet szerez, mint a Győr.