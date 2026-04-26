RETRO RÁDIÓ

Tóth Alex miatt borult a bili; Robbie Keane ezt nem teszi zsebre

A foci játszotta a főszerepet a Metropol legolvasottabb sportcikkei között a héten. Tóth Alex és Robbie Keane körül is felforrt a levegő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 18:20
tóth alex fradi ferencváros szurkolók

Tóth Alexen a szurkolók vesztek össze, s az is kiderült, hogy a Fradinál a győzelem után sem volt mindenki elégedett. Lássuk, melyek voltak a Metropol legolvasottabb sportcikkei a héten!

Tóth Alex
Tóth Alex játékával nem mindenki elégedett
 Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Tóth Alexnek idő kell

Néhány hangos Bournemouth-szurkoló már most úgy véli, eleget látott Tóth Alexből. Pedig a januárban a Ferencvárostól 12 millió euróért szerződtetett 20 éves magyar válogatott középpályás mindössze egyszer kapott lehetőséget a kezdőcsapatban, további öt alkalommal pedig csereként szállt be – jellemzően csupán néhány percre. Mások ezért is vették azonnal védelmükbe, mondván: ennyi idő alatt senki sem képes megváltani a világot.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el!

Robbie Keane megint panaszkodott

Nem minden szurkoló volt elégedett az ír vezetőedző irányította Ferencváros szerda esti teljesítményével, annak ellenére sem, hogy a zöld-fehérek bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe. Mint ismert, a Fradi 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel múlta felül az ETO FC Győrt, így biztosította helyét a fináléban. A lefújás után azonban több drukker is kritikát fogalmazott meg Robbie Keane-ről a közösségi médiában, amiért megint a magyarszabályt hozta fel nyilatkozatában. A drukkerek másik része ugyanakkor védelmébe vette az ír szakembert.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el!

Kiakadtak a szurkolók Robbie Keane-re az FTC-ETO kupaelődöntő után
A szurkolók egy része kiakadt Robbie Keane-re az FTC–ETO-kupaelődöntő után, többen viszont a védelmükbe vették 
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Szoboszlainak jár a karszalag

Nem mindenki van odáig azért az ötletért, hogy Andy Robertson távozásával Curtis Jones legyen a csapatkapitány-helyettes Liverpoolban. A szurkolók inkább Szoboszlai Dominik mellett döntöttek. Sőt, vannak olyanok is, akik szerint hosszabbtávon csapatkapitánya is lehet a Vörösöknek.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el!

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones
Curtis Jones helyett Szoboszlai Dominikot szívesebben látnák a csapatkapitány-helyettes pozícióban a szurkolók
Fotó: Liverpool FC / Getty Images

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu