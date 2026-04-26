Tóth Alex miatt borult a bili; Robbie Keane ezt nem teszi zsebre

Tóth Alexen a szurkolók vesztek össze, s az is kiderült, hogy a Fradinál a győzelem után sem volt mindenki elégedett. Lássuk, melyek voltak a Metropol legolvasottabb sportcikkei a héten!

Tóth Alex játékával nem mindenki elégedett

Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Tóth Alexnek idő kell

Néhány hangos Bournemouth-szurkoló már most úgy véli, eleget látott Tóth Alexből. Pedig a januárban a Ferencvárostól 12 millió euróért szerződtetett 20 éves magyar válogatott középpályás mindössze egyszer kapott lehetőséget a kezdőcsapatban, további öt alkalommal pedig csereként szállt be – jellemzően csupán néhány percre. Mások ezért is vették azonnal védelmükbe, mondván: ennyi idő alatt senki sem képes megváltani a világot.

Robbie Keane megint panaszkodott

Nem minden szurkoló volt elégedett az ír vezetőedző irányította Ferencváros szerda esti teljesítményével, annak ellenére sem, hogy a zöld-fehérek bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe. Mint ismert, a Fradi 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel múlta felül az ETO FC Győrt, így biztosította helyét a fináléban. A lefújás után azonban több drukker is kritikát fogalmazott meg Robbie Keane-ről a közösségi médiában, amiért megint a magyarszabályt hozta fel nyilatkozatában. A drukkerek másik része ugyanakkor védelmébe vette az ír szakembert.

A szurkolók egy része kiakadt Robbie Keane-re az FTC–ETO-kupaelődöntő után, többen viszont a védelmükbe vették

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Szoboszlainak jár a karszalag

Nem mindenki van odáig azért az ötletért, hogy Andy Robertson távozásával Curtis Jones legyen a csapatkapitány-helyettes Liverpoolban. A szurkolók inkább Szoboszlai Dominik mellett döntöttek. Sőt, vannak olyanok is, akik szerint hosszabbtávon csapatkapitánya is lehet a Vörösöknek.

