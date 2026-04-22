„Ne butáskodjunk már!” – Szoboszlai Dominikról döntést hoztak Liverpoolban

Nem mindenki van odáig azért az ötletért, hogy Andy Robertson távozásával Curtis Jones legyen a csapatkapitány-helyettes Liverpoolban. A szurkolók inkább Szoboszlai Dominik mellett döntöttek.

Curtis Jones helyett Szoboszlai Dominikot szívesebben látnák a csapatkapitány-helyettes pozícióban a szurkolók

Curtis Jones lesz a Liverpool csapatkapitány-helyettese Andrew Robertson távozását követően

– írta meg egy liverpooli hírekkel foglalkozó Facebook-oldal, azonban ezzel nagyon sok szurkoló nem értett egyet.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány-helyettes lesz?

Ne butáskodjunk már!

– fogalmazott egy Liverpool-drukker a kommentszekcióban. Curtis Jones helyett a legtöbben Szoboszlai Dominik mellett tették le a voksukat azt illetően, hogy nyártól ki legyen a csapatkapitány-helyettes Virgil van Dijk mögött.

Domnak kell lennie!

– szólt hozzá a bejegyzéshez egy szurkoló, akihez többen csatlakoztak. Egyesek még Alisson Becker nevét is megemlítették, de abban szinte mindenki egyetértett, hogy nem Curtis Jones a megfelelő választás.