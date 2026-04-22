„Ne butáskodjunk már!” – Szoboszlai Dominikról döntést hoztak Liverpoolban
A szurkolók a magyar középpályás mellett döntöttek. Curtis Jones helyett Szoboszlai Dominikot akarják csapatkapitány-helyettesnek.
Nem mindenki van odáig azért az ötletért, hogy Andy Robertson távozásával Curtis Jones legyen a csapatkapitány-helyettes Liverpoolban. A szurkolók inkább Szoboszlai Dominik mellett döntöttek.
Curtis Jones lesz a Liverpool csapatkapitány-helyettese Andrew Robertson távozását követően
– írta meg egy liverpooli hírekkel foglalkozó Facebook-oldal, azonban ezzel nagyon sok szurkoló nem értett egyet.
Szoboszlai Dominik csapatkapitány-helyettes lesz?
Ne butáskodjunk már!
– fogalmazott egy Liverpool-drukker a kommentszekcióban. Curtis Jones helyett a legtöbben Szoboszlai Dominik mellett tették le a voksukat azt illetően, hogy nyártól ki legyen a csapatkapitány-helyettes Virgil van Dijk mögött.
Domnak kell lennie!
– szólt hozzá a bejegyzéshez egy szurkoló, akihez többen csatlakoztak. Egyesek még Alisson Becker nevét is megemlítették, de abban szinte mindenki egyetértett, hogy nem Curtis Jones a megfelelő választás.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
