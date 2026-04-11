Hullanak a vezérek Liverpoolban, megnyílhat az út Szoboszlai előtt

Folyamatosan borulnak a dominók Szoboszlai Dominik előtt: Mohamed Szalah után Andy Robertson távozását is bejelentették Liverpoolban. Jelentősen megcsappant azon játékosok száma, akik a közeljövőben eséllyel pályázhatnak a csapatkapitányi karszalagra. Mutatjuk, milyen forgatókönyv mellett válhatna a magyar középpályás akár már jövőre a Liverpool csapatkapitányává.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány lehet Liverpoolban Fotó: DeFodi Images

Jelenleg Virgil van Dijk viseli a karszalagot, és egyelőre nem valószínű, hogy bárki megfosztaná ettől a szereptől. Ugyanakkor a holland védő jövője körül egyre több a kérdőjel: török sajtóértesülések szerint a Galatasaray élénken érdeklődik iránta. Ráadásul a Paris Saint-Germain elleni vereséget követően tett nyilatkozata is arra enged következtetni, hogy felmerült benne a távozás gondolata.

Nem könnyű, de ez a valóság, és meg kell vele békélnünk, és fejlődnünk kell. Személy szerint nagyon fáj ez a pillanat, és mindenkinek az öltözőben hasonlóan kellene éreznie. Mindennek vége szakad egyszer, beleértve az én időmet is

– fogalmazott Van Dijk.

Amennyiben a holland a nyáron távozna, a klubon belüli hierarchiában egyedül Alisson Becker előzné meg Szoboszlait, azonban a brazil kapusért a napokban bejelentkezett a Juventus.

Már ősszel csapatkapitány lehet Szoboszlai Liverpoolban?

A keretben magyar játékos maradna az egyértelmű választás posztra, aki az idei szezonban már bizonyította, hogy rendelkezik a kapitánysághoz szükséges karizmával. A 25 éves sztár igazi vezérré érett a pályán: például a PSG elleni Bajnokok Ligája-odavágón is folyamatosan irányította a letámadást, instrukciókat adott társainak.

Persze még meg kell várnunk a nyári fejleményeken, ám korántsem elképzelhetetlen, hogy ősszel Szoboszlai Dominik már nemcsak a magyar válogatott, hanem a Liverpool csapatkapitánya lesz.