Súlyos következményei lettek Szoboszlai Dominik furcsa gesztusainak

A szurkolókkal szemben mutatott furcsa gesztusok után még többet vártak el tőle. Szoboszlai Dominik csalódást okozott a PSG-Liverpool BL-meccsen.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.09. 21:30
Súlyos kritikákat és a teljesítményükre gyenge osztályzatokat kaptak a vendég csapat játékosai a szerdai PSG-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Mint ismert, a Vörösök kétgólos hátrányt szedtek össze a jövő heti negyeddöntős visszavágóra. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megkapta a magáét a történtek után.

A szurkolókkal szemben mutatott furcsa gesztusok után még többet vártak el Szoboszlai Dominiktól a PSG-Liverpool BL-meccsen

Szoboszlai szurkolókkal történt nézeteltérésének – a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített FA Kupa-találkozó végén a lelátó felé mutogatott – az lett a következménye, hogy a PSG ellen még az eddiginél is többet vártak tőle a drukkerek. A 25 éves magyar középpályás viszont csalódást okozott.

Jó benyomást kellett volna keltenie, tekintve, hogy a múlt hétvégén az Etihad Stadionban a még ott maradt szurkolók felé furcsa gesztusokat tett. A szokásos munkabírását mutatta, de Zaire-Emeryvel szemben – aki körülbelül öt évvel fiatalabb nála – rendre alulmaradt. Nem nézett ki a legjobban

– olvasható a This Is Anfield értékelése Szoboszlai Dominikról, aki a 10-es skálán 5-ös osztályzatot kapott a portál szakírójától. Csakúgy, mint a Liverpool Echótól, amely a következőket írta a középpályás Párizsban nyújtott teljesítményéről:

Sok munkát végzett, de nem tudott jelentős hatást gyakorolni a játékra, és kissé elveszettnek tűnt. Gyakran cél nélkül tette tovább a labdát. Le is cserélték.

Kerkez Milos is hasonló osztályzatokat kapott a teljesítményére, róla azt írták: szokásos módon sok energia jellemezte a játékát, de többször „elaludt” a párizsi támadásoknál, és voltak eladott labdái is.

 

