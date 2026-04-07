Szentkirályi Alexandra: Az USA alelnöke a Hősök terén!
Látványos videót osztott meg a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.
Budapestre érkezett az Egyesült Államok alelnöke. JD Vance a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral tárgyal. Kora délután közös sajtótájékoztatót tart a két politikus, kedd délután pedig beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából szervezett nagygyűlésen.
Az USA alelnöke a Hősök terén!
– írta videója mellé Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.
