Budapestre érkezik az USA alelnöke, íme JD Vance elképesztő élettörténete

Április 7–8-án Budapestre látogat az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, aki tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel, és beszédet is mond majd a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről. A látogatás különösen nagy figyelmet kap, hiszen közvetlenül az április 12-ei magyar választások előtt történik. Itthon talán kevesen tudják, hogy ki is valójában JD Vance? Micsoda hihetetlen élettörténet áll mögötte. Hogyan jutott ez az ember néhány év alatt a legmélyebb nyomorból az amerikai politika csúcsára?

JD Vance: mélyszegénységből a Fehér Házba

JD Vance (teljes nevén James David Vance) története szinte filmszerű. Ohio állam egyik leszakadó, ipari válságtól sújtott térségében nőtt fel, egy instabil családi háttérben, ahol a drogproblémák és a szegénység mindennaposak voltak. Mégis kitört: belépett az amerikai tengerészgyalogsághoz, majd tanult, és végül a világ egyik legelitebb egyetemén, a Yale jogi karán diplomázott. Ez az ív – a „semmiből a csúcsra” – tette őt sokak szemében a klasszikus amerikai álom megtestesítőjévé. Pedig ő maga a világhírűvé vált Vidéki ballada az amerikai álomról című önéletrajzi könyvében éppen az amerikai álom árnyoldaláról, az amerikai vidéki fehér munkásosztály válságáról írt.

Az igazi áttörést ez a könyv hozta meg számára, amelyben kendőzetlen őszinteséggel írta le családjának süllyedését, a szegénység és drogproblémákkal való küzdelem poklát a rozsdaövezetben. A könyv világsiker lett, Hollywoodban is feldolgozták, Ron Howard rendezésében, az egyik szereplőt alakító Glenn Close-t Oscar-díjra is jelölték. JD Vance hirtelen nemcsak jogász vagy volt katona, hanem gondolkodó, véleményformáló is lett. A könyv 2016-ben, közvetlenül Donald Trump első elnöki ciklusa előtt jelent meg, és Trumpnak is kedvenc olvasmánya lett. Hiszen Donald Trump pontosan annak a leszakadó rétegnek, a rozsdaövezeti munkásosztálynak a süllyedésében látta az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb problémáját, amiből JD Vance is érkezett.

JD Vance könyve éppen ennek a társadalmi problémának a mélystruktúráját ragadta meg. Az akkori elit nem volt képes megfelelő válaszokat adni ennek a problémának a kezelésére.

Donald Trump éppen azon dolgozik, hogy ezt a tehetetlen, liberális elitet leváltsa, és JD Vance-ben kiváló szövetségesre talált.A könyv után gyors politikai karrier következett: Vance Ohio állam szenátora lett, ebben a pozíciójában nagy sikereket ért el, majd

2025-ben, Trump második ciklusában az Egyesült Államok alelnökévé választották.

JD Vance ma már a világ egyik legbefolyásosabb politikusa, aki rendszeresen formálja az amerikai külpolitikai gondolkodást is, különösen Európa és a nemzeti szuverenitás kérdésében. Az Orbán Viktor által vezetett magyar kormányban nagyon hamar felismerte azt a politikai mintát, amit nekik is követni kell, aminek a szíve közepe:

a keresztény konzervatív értékrend következetes érvényesítése a politikai döntésekben.

JD Vance maga is katolikus keresztény, felnőtt megtérőként aktív hitéletet folytat.